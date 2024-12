Candangão 2025: Gama anuncia pacote de reforços para a temporada

Daniel Costa em ação pelo North Esporte Clube-MG, no início de 2024 - (crédito: Reprodução / Instagram )

No caminho pela perseguição ao primeiro título candango em cinco anos, o Gama terá múltiplos novos rostos no elenco. Entre esta terça-feira (3) e a última segunda (2), o Periquito anunciou um pacote de quatro contratações. Os laterais esquerdos Lucas Piauí e Fabinho; o meio-campista Lúcio; e o meia-atacante Daniel Costa são as novas aquisições.



O grande destaque do 'pacotão' fica com a chegada de Daniel Costa. O meia de 36 anos de idade é revelado pelo XV de Piracicaba-SP. Durante os 17 anos de carreira, rodou o Brasil em diversos clubes. Alguns, inclusive, de expressão. Exemplos são o América-SP, a Ponte Preta, a Portuguesa-SP, o Botafogo-SP, o CSA, o Treze-PB, o Criciúma, e o Sampaio Corrêa. O jogador também atuou no exterior. Em 2017, defendeu o Bandirmaspor, da Turquia. Em 2024, atuou por Rio Verde-GO, North Esporte Clube-MG e o próprio XV de Piracicaba.

Revelado pelo Juventude-SR, Fabinho é egresso do Operário de Várzea Grande. O defensor de 25 anos ainda passou por Mixto-MT e União Rondonópolis. Natural de Caxias do Sul, chegou a revelar em entrevista ao portal "Na Coruja", de Mato Grosso, que estava de malas prontas para a chegada à Capital Federal.

“Eu vou lá pro Gama, no Distrito Federal, para jogar o Campeonato Candango. É um clube de tradição, de uma torcida enorme. E quero chegar lá vencedor e sair de lá vencedor também, conquistando os objetivos do clube“ disse ele. Em 2024, ele chegou a atuar contra Brasiliense e Real Brasília, pela Série D.

Também defensor pela beirada esquerda, Lucas Piauí é cria da base do Náutico. O jogador natural de Nazaré do Piauí (PI) atuou em três clubes durante o ano de 2024. São eles: Sampaio Corrêa-RJ, América-RJ e Goiânia. O atleta ainda soma passagens por Rio Preto-SP, ASA-AL, Comercial-PI e Araruama-RJ.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima