Superliga Masculina B começa com duelo brasiliense em Taguatinga Norte

O time masculino do Brasília Vôlei estreia na Superliga B com status de atual campeão candango em 2024: equipe foi semifinalista do torneio nacional na temporada passada - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Brasília Vôlei recebe o Real Brasiliense na abertura da Superliga B masculina. Os representantes do Distrito Federal na competição disputam a partida nesta quarta-feira (4), às 17h, no Ginásio do Sesi, em Taguatinga Norte.

Na temporada de 2022/23, a equipe do Brasília Vôlei chegou às semifinais da Superliga B, mas foi eliminada pelo Goiás, atual Neurologia Ativa, e não conseguiu subir para a elite. Nesta temporada, a equipe candanga conquistou o Campeonato Brasiliense em outubro e tentará novamente o sonho de subir para a primeira divisão.

O técnico Marcelo Thiessen considera essa Superliga B a mais difícil das últimas ligas e com equipes muito equilibradas. "Se a gente pensa no acesso, temos que entender que não podemos entrar fracos em nenhum momento. Todo ponto tem seu último ponto para conseguirmos conquistar cada set e sair com a vitória. Sabemos que, do outro lado, terá uma equipe com o mesmo pensamento e que virá muito forte também”, analisa o treinador.

"Fico feliz que conseguimos nos preparar desde o mês de agosto com o torneio da Copa Brasília, que nos deu gás. Tivemos o Campeonato Brasiliense, que foi interessante para nós porque conseguimos rodar nosso grupo todo e analisar cada atleta. Há duas semanas, fizemos três amistosos contra o Montes Claros, time que também está na briga pelo acesso à Superliga A. Então, a nossa preparação veio muito forte e como viemos falando, cada jogo será uma final”, finaliza, Marcelo Thiessen.

A jovem equipe do Real Brasília completará três anos em fevereiro e foi subindo os degraus até conquistar a vaga na Superliga B. Ao Correio, o presidente Gabriel Aguiar contou um pouco sobre a expectativa e a projeção da equipe na temporada. "Estamos nos preparando bem, trazendo novos reforços para conseguirmos fazer uma boa competição. Nosso objetivo é ficar entre os 10 classificados e não cair para a Superliga C. O nosso time está empolgado, os jogadores estão bem focados", avalia.

O dirigente aponta as dificuldades e a superação. "Nós somos um clube que não temos patrocínio, estamos fazendo na cara e na coragem. Tem muitos times que com muito recurso e nós estamos procurando patrocínio e apoiadores aqui em Brasília. Não está sendo fácil sem esse apoio, mas nossas expectativas são muito boas para tudo que vai acontecer”, complementa.

A Superliga B é disputada em três fases: classificatória, semifinal e finais. Na primeira fase, 14 equipes competem no sistema de pontos corridos em turno e returno. Vitória por 3 sets a 0 ou 3 sets a 1, garantem três pontos ao vencedor. Resultado de 3 sets a 2, o vencedor assegura dois pontos e o perdedor apenas um. Nos playoffs, os oito melhores times avançam às quartas de final, semifinais e final em jogo único.



Programe-se

Brasília Vôlei x Real Brasiliense

Data e horário: 4/12 (quarta-feira), às 17h.

Local: Ginásio do Sesi, em Taguatinga.

Transmissão: Sem informação.

Ingressos: R$20,00 (meia-entrada) www.ticketfacil.com.br