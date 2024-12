Copinha Feminina: Minas Brasília se despede contra o Botafogo-PB

O Minas Brasília se despede da Copinha Feminina nesta quinta-feira (5/12), em jogo contra o Botafogo-PB. A partida será realizada no Estádio Conde Rodolfo Crespi, às 11h, com transmissão pelo YouTube no canal do Paulistão. Com duas derrotas no chaveamento, a equipe de Brasília não teve chances de conseguir a pontuação necessária para avançar na competição.

O cenário deste ano é parecido com a última participação no torneio. Em 2023, o Minas só obteve um triunfo, por 3 x 2, contra o Vitória, no último compromisso. A estreia da equipe candanga na competição foi na última sexta-feira (29/11), contra o atual campeão Flamengo, no Estádio Conde Rodolfo Crespi.

Na partida, a equipe rubro-negra obteve superioridade na partida, soube se posicionar e aproveitar os erros adversários. Com isso, conseguiu um placar elástico no jogo, por 4x0. A segunda derrota veio contra o Palmeiras. Com um cenário diferente, as equipes protagonizaram um confronto acirrado, o jogo se manteve equilibrado e bem estudado.

Porém, com Stefanie, a torcida alviverde pode soltar o grito de gol, 1 x 0 para as palestrinas. A segunda derrota na competição obrigou o Minas a se despedir mais cedo por não conseguir pontos o suficiente para avançar.

Programe-se

Minas Brasília x Botafogo-PB

Quando: 5/12 (quinta-feira), às 11h

Local: Estádio Conde Rodolfo Crespi, São Paulo

Transmissão: Canal do Paulistão no YouTube

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini