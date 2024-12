Candangão 2025: Samambaia e Gama anunciam pacotes de reforços

Bicampeão candango com o Gama, Nunes, de 42 anos, viverá a terceira passagem no Periquito. A segunda, com direito a dois gols contra o Brasiliense, aconteceu em 2024 - (crédito: Eduardo Silva/Press)

À medida em que o início da versão 2025 do Candangão se aproxima, os respectivos membros da elite arrumam as peças para as estreias na temporada. Agora, foi a vez de Gama e Samambaia de anunciarem, ambos, pacotes de reforços para fortalecer os plantéis.

Depois de já ter revelado um quarteto de novos jogadores, o Periquito fechou com mais cinco caras novas. O principal destaque fica com a chegada do centroavante Nunes, ídolo gamense. Esta será a terceira passagem dele pelo Bezerrão. O homem-gol foi o grande rosto do bicampeonato local, em 2019 e 2020. No segundo ano, ele foi o artilheiro da competição. Em 2024, o jogador de 42 anos viveu a segunda passagem pelo alviverde. Depois de fechar o ano no Monte Roraima, retorna.

Além dele, o volante Moisés, ex-Chapecoense, é outro reforço. Moisés chegou ao time de Santa Catarina logo após o acidente aéreo que vitimou jogadores da equipe, em 2016. Ele esteve em campo durante amistoso contra o Barcelona, em 2017, realizado na própria cidade espanhola. Ele também atuou por Bragantino, Ponte Preta e Santo André. É egresso da Tombense.

Rafa Marcos, além de opção no ataque, também pode jogar pelo meio de campo. Em 2024, jogou por Rio Claro, Desportiva Aracaju e Itabuna. Michel Henrique, lateral-direito, jogou por XV de Piracicaba e Hercílio Luz antes de chegar ao Bezerrão. O zagueiro Diego Augusto passou por Itabuna-BA e Águia de Marabá-PA, mais recentemente.

No Samambaia, o destaque do trio de contratados fica com o atacante Caio Pirata. O homem-gol de 21 anos já é conhecido do público do futebol candango. Na capital federal, atuou por Ceilandense, Brasiliense e Canaã. Este último, inclusive, representou durante o último Candanguinho sub-20. Ele estava emprestado ao 7 de abril-RJ, onde atuou na quarta divisão carioca em 2024. Ele também soma passagens por Figueirense, Nova Iguaçu, Red Bull Bragantino, Volta Redonda e Iporá.

O zagueiro Cassius, de 29 anos, foi outro que atuou no Águia de Marabá em 2024. Ele ainda passou por Santos, Portuguesa, URT, Audax, Americano e América-RJ. Fora do Brasil, o defensor defendeu as cores do Amora, de Portugal; do Becamex Binh Duong, do Vietnã; e da dupla Zimbru e Sfintul Gheorghe, da Moldávia.

Também de 21 anos, o meia-atacante Coquinho é outro com experiência em Brasília. Bicampeão candango pelo Brasiliense, ele também chegou a conquistar uma taça da segunda divisão local, pelo Ceilandense. Ele tamém atuou pelo Ceilândia. Em 2024, jogou por Iporá e 7 de abril. Ele também soma passagens por Grêmio São-Carlense e pelo próprio Samambaia.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima