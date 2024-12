Moleques de Xerém: Fluminense pretende utilizar mais a geração vitoriosa do sub-17

Esqudrilha 07 recebeu homenagem no Museu do Fluminense - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Em meio às indefinições do planejamento para 2025, o Fluminense tem um certeza para a próxima temporada: que pretende aproveitar mais a geração vitoriosa do sub-17. Conhecido como Esquadrilha 07, o elenco levantou as taças da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro da categoria, e alguns jogadores podem ser utilizados a partir do próximo ano. A informação é do portal “ge”.

Entre eles, estão Isaque, Riquelme Felipe, Wallace Davi e Gustavo Félix. Os três primeiros, aliás, passaram a treinar com o elenco principal na reta final do Campeonato Brasileiro. Isaque fez sua estreia contra o Cuiabá, no Maracanã, na importante vitória por 1 a 0, pela penúltima rodada.

Além disso, o clube deve aproveitar Thiago Henrique, que não é da geração da Esquadrilha 07, porém também é cria de Xerém. Matheus Reis, por sua vez, também está entre os jogadores da base que serão aproveitados pelo clube, mas rompeu o ligamento do joelho.



Vale destacar que Isaque, Riquelme Felipe, Wallace Davi, Thiago Henrique e Gustavo Félix estão na lista que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. No entanto, só devem integrar o elenco se o Tricolor avançar para o mata-mata. Afinal, devem ter chance no início do Campeonato Carioca, que começa mais cedo em 2025.

Estrelas desta geração, Isaque e Riquelme Felipe fizeram parte da seleção sub-20 no período de treinos visando o Sul-Americano da categoria no fim de outubro. Juntos, eles possuem multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 317 milhões). Essa geração foi a primeira a faturar ambos os torneios organizados pela CBF.

