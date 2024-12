Copa Intercontinental: é tempo de Botafogo no deserto contra o Pachuca

Noutros esportes a fibra do Botafogo está presente, mas é na Copa Intercontinental que o atual campeão do Brasileirão e da Libertadores seguirá representando o Brasil de nossa gente, hoje, às 14h (de Brasília), no primeiro de três jogos pelo sonho de pintar o Catar e o mundo de preto e branco.

O Botafogo duela com o Pachuca no Estádio 974, em Doha. Se prevalecer, terá pela frente o campeão africano Al Ahly do Egito no sábado, pela semifinal. Se houver êxito nas duas partidas, o Glorioso enfrentará o Real Madrid no próximo dia 18 no Estádio de Lusail, palco da final das finais da Copa de 2022 entre Argentina e França.

Palco da partida de hoje, o 974 tem uma coincidência com o Botafogo. Foi construído como quem joga Lego, ou seja, a partir de um criativo "amontoamento" de contêineres. O time alvinegro empilha taças há 11 dias. Ganhou a Libertadores pela primeira vez em 30 de novembro e o Brasileirão no último domingo.

Não deu tempo de comemorar. A delegação entrou no avião customizado para o time de futebol americano New England Patriots e desembarcou no Oriente Médio favorito a eliminar o Pachuca. Não se trata de prepotência, mas da frieza dos números. O Pachuca conquistou a Concachampions em 1º de junho ao derrotar o Columbus Crew na final por 3 x 0. De lá para cá, o time mexicano acumula 20 partidas oficiais: perdeu 12, empatou cinco e venceu três. O ritmo de jogo é outro desafio. A última partida oficial foi em 9 de novembro contra o Juarez pelo Torneo Apertura da Liga MX, como é chamado o Campeonato Mexicano. O time passou os meses de julho e de setembro sem vencer.

Luiz Henrique faz malabarismos no único treino no gramado do Estádio 974, em Doha, no Catar (foto: Vitor Silva/Botafogo)

Não basta vender facilidades. É preciso admitir dificuldades. O Botafogo jogará hoje pela sétima em 23 dias. O fim de temporada insano tem média de praticamente uma partida a cada três dias. Caso avance hoje no tempo regulamentar, na prorrogação ou nos pênaltis, a equipe voltará a campo no sábado em um esforço desumano. O Pachuca descansa desde 10 de novembro em uma amostra do contraste do torneio organizado pela Fifa.

"Tivemos pouco tempo de intervalo entre as competições. É extremamente difícil terminar um campeonato no domingo à noite, vencer o campeonato, comemorar diante de nossa torcida, fazer uma viagem longa que, com fuso horário, durou quase 24 horas", disse o técnico Artur Jorge na entrevista coletiva antes do único treino no Estádio 974, em Doha.

"Tivemos um dia de verdade aqui para nos adaptarmos a todas as diferenças, mas não pode haver cansaço superior à nossa ambição. Sabemos das dificuldades. Não só criados pelo nosso adversário (Pachuca, que é um adversário forte), mas por tudo o que eu acabei de dizer", destacou o técnico.

O Pachuca é comandado pelo técnico uruguaio Guillermo Almada, xará do meia do Botafogo Thiago Almada. Acompanhado do maia holandês naturalizado marroquino Oussama Idrissi, o treinador não estava muito a fim de falar. No pouco que disse, avisou: "Queremos jogar da melhor maneira". Idrissi elogiou o Botafogo. "Muita qualidade, vai ser jogo duro."

Programe-se

Botafogo x Pachuca

Competição: Copa Intercontinental

Fase: quartas de final

Quando: Hoje, 11/12/2024

Onde: Doha, no Catar

Estádio: 974

Horário: 14h (de Brasília)

Onde assistir: Globo, SporTV e CazeTV

Botafogo (4-2-3-1)

John; Mateo Ponte, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

Técnico: Artur Jorge

Pachuca (4-2-3-1)

Moreno; Sánchez, Barreto (Eduardo Bauermann), Cabral e B. González; Pedraza, Montiel, A. González, Deossa e Domínguez; Rondón

Técnico: Guilherme Almada

Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Holanda)