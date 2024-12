Copa Verde: Adversários dos representantes candangos estão definidos

Ceilândia, Capital e Brasiliense já sabem quem enfrentarão na primeira fase da Copa Verde 2025. Conforme anúncio realizado com a divulgação dos documentos técnicos do torneio, na noite da última terça-feira (10), ficou definido que o Gato Preto terá pela frente o Operário-MS, como mandante, enquanto Jacaré e Coruja se enfrentarão.

O vencedor da competição garante vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil do ano seguinte. Ou seja, em 2026. Anteriormente, o critério estabelecia como premiação uma passagem de ida para disputar a Copa Sul-Americana. Com a mudança na lei, portanto, o trio candango terá um objetivo distinto para perseguir, junto de outras 21 equipes.

O Capital chega para a primeira participação da própria história no torneio. O Ceilândia, apesar de já ter figurado por lá em quatro oportunidades, jamais passou das oitavas de final (2017 e 2024). O Brasiliense, por outro lado, tem no currículo uma taça. Em 2020, conquistou o título inédito. O Brasília, que esteve de fora da última edição da Segundinha, também já venceu o campeonato.

A Copa Verde começará no dia 22 de janeiro. A segunda fase está prevista para tomar forma somente em fevereiro. Da mesma forma, as quartas de final. O mês de março contemplará as semifinais. A final, em jogos de ida e volta, acontecerá em abril.

Serão cinco fases durante a competição. As duas primeiras fases acontecerão em jogo único. As três fases do mata-mata terão embates de ida e volta, sem mistérios: um jogo na casa de um, e o segundo, nas terras do outro. O certame englobará duas regiões: Norte e Centro-Oeste. Por isso, os participantes foram divididos em dois blocos, justamente por região. Também presentes, duas equipes do Espírito Santo estão alocadas no bloco do Centro-Oeste.

Os representantes do DF jogarão a primeira fase em decorrência do regulamento da CBF. Apenas os melhores quatro ranqueados de cada bloco já estão garantidos na segunda rodada. Atlético-GO, Cuiabá, Goiás, Vila Nova, Paysandu, Remo, Amazonas e Manaus são exemplos.

Ambos Capital e Ceilândia se garantiram no torneio por terem chegado à decisão do Candangão 2024. O Brasiliense, por outro lado, ocupa a 58ª posição do Ranking Nacional de Clubes, a melhor do quadradinho.

Veja os confrontos da primeira fase:

Primeira fase – Bloco Norte

Águia de Marabá x Capital-TO

Tocantinópolis x Independência-AC

Porto Velho x GAS-RR

Humaitá-AC x Trem-AP

Primeira fase – Bloco Centro-Oeste

Brasiliense x Capital

Aparecidense x Rio Branco-ES

União Rondonópolis x Vitória-ES

Ceilândia x Operário-MS

