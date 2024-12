MotoGP anuncia retorno ao Brasil e fará corrida em Goiânia após 22 anos

Goiânia — Ela voltou! Depois de 22 anos longe de terras verde-amarelas, a MotoGP irá retornar ao Brasil a partir de 2026. A novidade foi oficializada nesta quinta-feira (12/12), em Goiânia, com a assinatura do contrato válido por cinco anos entre a Dorna, detentora dos direitos da categoria, o governo local e a Brasil Motorsport, promotora do GP de São Paulo de Fórmula 1. A capital goiana será a casa da competição, com provas do Mundial de Motovelocidade no Autódromo Ayrton Senna, principal palco da cidade.

O retorno da MotoGP é a consumação de um casamento com o estado de Goiás após o namoro que vem desde junho. Na época, uma delegação composta pelo secretário-geral de governo, Adriano da Rocha Lima, e o secretário de Esportes e Lazer, Rudson Guerra, acompanhou a etapa dos Países Baixos, em Assen, e depois participou de uma reunião em Madrid com Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna. Brasília e Deodoro já haviam assinado protocolos de intenção com a empresa para trazer o campeonato de volta ao Brasil, mas a ideia não seguiu em diante.

“É uma honra poder anunciar que a MotoGP estará de volta ao Brasil 20 anos depois do último evento. É um Grande Prêmio que tem muita história para o campeonato, corremos aqui por três anos e com lendas do nosso esporte. Acredito que será incrível, para os fãs e para os pilotos, dentro e fora da pista, em um ótimo circuito. A MotoGP está animada de estar aqui e vai trazer um impacto econômico para a cidade, com mais de 3 mil trabalhadores e 100 mil fãs. Queremos que essa parceria dure bem mais que cinco anos”, comentou Carlos Ezpeleta, outro CEO da Dorna, filho de Carmelo.

A etapa do Mundial de Motovelocidade será em março de 2026, com o combinado inicial de ocorrer durante três anos e possibilidade de estender até 2030. A volta do Brasil ao circuito mundial marca a primeira vez desde 1999 em que a América do Sul irá receber a categoria duas vezes, contando com a prova em Goiânia e a na Argentina.

“Estou muito feliz, isso é um sonho de muita gente no Brasil. Eu, como fã e como piloto, fico muito contente e sei que é um trabalho muito difícil de muitas pessoas, estão todos de parabéns. Espero que seja um sucesso e esteja por muitos anos no calendário. Acho que vai mudar bastante o cenário nacional da motovelocidade, ganhar mais espaço, reconhecimento e força para a categoria. A partir disso, tudo muda, porque vai ter mais interesse, mais investimento e até possíveis novos pilotos que se sintam inspirados para no futuro chegar na MotoGP“, contou ao Correio o piloto Eric Granado, representante brasileiro na Moto E.

“Vai ser muito legal e especial. Queria convidar todo mundo para vir e curtir o evento, porque com certeza vai ser recorde de público. Existem muitas pessoas que amam motociclismo na América Latina, então é uma grande oportunidade. Espero estar aqui representando o Brasil”, completou.

Palco das provas a partir de 2026, o Autódromo Ayrton Senna irá passar por reformas no ano que vem para melhorias estruturais e no traçado, com previsão de seis meses de duração das obras. Algumas das mudanças serão a ampliação das áreas de escape e uma alteração no último setor do circuito para reduzir a velocidade na entrada da reta principal. O objetivo é atender os padrões de segurança rigorosos exigidos pela categoria.

A última passagem da MotoGP no Brasil foi em 2004, com sede no Rio de Janeiro, no extinto Autódromo de Jacarepaguá. O país recebeu a categoria em outras ocasiões, com três edições em Goiânia (1987 a 1989) e uma em São Paulo (1992), além das paradas por uma década na Cidade Maravilhosa (1995 a 2004, exceto 1998).