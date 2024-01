MotoGP cancela etapa da Argentina devido a circunstâncias atuais no país

A organização da MotoGP confirmou nesta quarta-feira o cancelamento da etapa da Argentina, que estava agendada para abril deste ano. Em comunicado, a direção do campeonato afirmou que tomou a decisão por causa das "circunstâncias atuais" no país sul-americano. A prova argentina tem contrato com a MotoGP até 2025.

"Devido às atuais circunstâncias na Argentina, o promotor do evento comunicou que atualmente não pode garantir os serviços necessários para que o Grande Prêmio se realize em 2024 nos padrões do MotoGP", registrou a MotoGP, no comunicado. A etapa seria realizada no fim de semana dos dias 5, 6 e 7 de abril, em Termas de Rio Hondo.

As "circunstâncias" a que se refere a MotoGP são os cortes de custos anunciados pelo presidente Javier Milei em diferentes áreas do governo. Além de demitir funcionários, ele reduziu investimentos em eventos esportivos, atingindo a organização da etapa argentina da principal competição de motovelocidade do mundo.

A corrida na Argentina seria a terceira deste ano, após as etapas do Catar e de Portugal, ambas no mês de março. A organização do campeonato já avisou que não vai colocar outra prova na mesma data no calendário de 2024. Assim, a competição deste ano terá 21 etapas, em vez das 22 planejadas inicialmente.

As motos vão para a pista pela primeira vez neste ano no dia 6 de fevereiro, no Circuito de Sepang, na Malásia. Até o dia 8, os pilotos vão participar da primeira bateria de testes da pré-temporada.