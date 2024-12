Candangão 2025: Brasiliense anuncia contratação de Rubes, ex-Aparecidense

Com a camisa da Tombense, o centroavante foi o artilheiro do Campeonato Mineiro de 2020, com sete gols marcados - (crédito: João Normando/Divulgação)

Primeiro a se apresentar para o início da pré-temporada no futebol candango, o Brasiliense segue a movimentação no mercado para a disputa da elite local em 2025. Nesta quinta-feira (12), o Jacaré anunciou a contratação do centroavante Rubens, ex-Amazonas.

O atacante de 30 anos e 1,94m de altura atuou durante boa parte do ano de 2024 com a camisa da Aparecidense-GO. Por lá, esteve em campo em 11 oportunidades, e fez parte da campanha de rebaixamento da Série C para a quarta divisão nacional. Ele esteve emprestado ao time goiano justamente pelo Amazonas, onde atuou nove vezes neste mesmo ano.

Revelado pelo América-MG em 2014, o centroavante natural de Belo Horizonte esteve na equipe profissional até 2018. Nesse meio tempo, chegou a atuar pelo Tupi, por empréstimo. Em seguida, foi cedido à Tombense, onde esteve até 2023, antes da ida ao Amazonas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brasiliense Futebol Clube (@brasiliensefc)

Durante esse período, também somou empréstimos. Vestiu as camisas de CSA-AL, Vila Nova-GO, Joiville-SC, São Bento-SP e Ypringa-RS. Na própria Tombense, em 2020, se sagrou como o artilheiro do Campeonato Mineiro, com sete gols. O jogador, portanto, terá a primeira experiência da carreira no futebol candango.

O Brasiliense terá apenas duas competições para disputar no calendário de 2025. Além do Candangão, jogará também a Copa Verde. Ambos começam em janeiro. O primeiro compromisso na elite local está marcado par ao dia 19, um domingo. A bola rola às 16h, no Serejão, diante do Samambaia. Já no torneio regional, o primeiro desafio acontece contra o Capital, também em Taguatinga.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

