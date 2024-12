Athletico-PR vence Atlético-GO e conquista Super Copa Capital Sub-17

O Athletico-PR comemora o título inédito no gramado do Bezerrão depois de vencer o Atlético-GO por 4 x 2 - (crédito: Lucas Bolzan/FFDF)

A segunda edição da Super Copa Capital Sub-17 tem campeão. Quatro dias depois de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Athletico-PR tem um norte para as próximas temporadas. As joias da base do Furacão derrotaram o xará Atlético-GO nesta quinta-feira por 4 x 2 no Estádio Bezerrão, no Gama, e conquistaram o torneio. Representantes do DF, Capital, Canaã e Greval não passaram da primeira fase.

A competição nacional de base reuniu 16 times nesta temporada, o dobro da primeira versão, em 2023. Foram disputados 43 jogos em quatro estádios da capital federal até a definição do campeão. No ano passado, o título ficou nas mãos do Goiás, Neste, o Athletico-PR mostou futebol para levar o troféu do início ao fim da competição.

Todos os gols da partida de ontem foram no segundo tempo. Jaílson abriu o placar aos 15 minutos em cobrança de pênalti sofrido por Bruninho, que foi de garçom a protagonista no lance do segundo gol ao desviar uma cobrança de escanteio para o fundo da rede.

Quando o Athletico-PR aparentava estar acomodado com a vitória parcial, à espera do apito final, Victor Carvalho ampliou para 3 x 0 e praticamente sacramentou a conquista. O Dragão não se entregou. Aos 45, Arthur converteu pênalti para para o Atlético-GO. O que parecia um gol de honra deu início a um fim de jogo insano. Depois de um bate-rebate dentro da área causado por uma cobrança de falta, Agnado diminuiu o placar para 3 x 2.

Sob pressão, o Athletico-PR explorou o desespero do time goiano em busca do empate e aproveitou um contra-ataque para frustrar o adversário. Bruninho cravou o título do Furacão e consolidou com taça a campanha da equipe liderada pelo técnico Guilherme Nascimento.

"Nós estando trabalhando há muito tempo para conseguir celebrar esse momento incrível que nós estamos vivendo hoje. Não tenho palavras para descrever essa emoção vivida aqui em Brasília. Agora, é comemorar e já pensar na temporada 2025", afirmou o atacante Bruninho, que sofreu o pênalti e ainda marcou dois gols para o Furacão.

Idealizador e organizador do torneio, o presidente do Capital, Godofredo Gonçalves, comemorou o encerramento da competição. "Essa é uma competição que se torna uma marco para o Distrito Federal. Mais de 2 milhões de pessoas foram audiência, de alguma forma, para o evento. Isso mostra que o foco do futebol de base ao longo de 12 dias estava em Brasília. Ano que vem, vamos ampliar de 16 para 32 equipes e fazer no formato de Copa do Mundo", projeta. Em 2023, o título ficou com o Goiás.

FICHA TÉCNICA

Atlético-GO 2

Lucas; Diogo, Big, Viana e Pane; Agnaldo, Rikelme (Klebert) e Maranhão (Tarcísio); Perez (Arthur), Gabriel Pae e Pierre (Do Carmo)

Técnico: Wesley Moura

Athletico-PR 4

Pedro; Victão, Jaison e Felipinho (Victor Carvalho); Yuri, Ruan (Matheus Navarro), Manu e Lucas Carvalho; Davi (Puskas), Richey (Filipe Emanuel) e Otávio (Bruninho)

Técnico: Guilherme Nascimento

Gols: Jailson, aos 15, Bruninho, aos 21, Victor Carvalho, aos 42, Arthur, aos 45, Agnaldo, aos 48, e Bruninho, aos 49 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Felipinho, Lucas Carvalho, Filipe Emanuel e Bruninho

Público e renda: entrada franca

Árbitro: Pedro Alves (DF)