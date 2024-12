Libertadores 2025: Brasília é oficializada pela CBF como candidata à final

A cidade de Brasília é oficialmente candidata a sediar a final da Libertadores de 2025. Conforme anunciado pela CBF, nesta sexta-feira (13), e antecipado pelo Correio Braziliense, a capital federal foi formalizada pela principal entidade do futebol brasileiro como candidata a receber a partida, marcada para acontecer no próximo dia 29 de novembro. Até aqui, Brasília é a única candidata a receber a finalíssima. A decisão será anunciada no começo de 2025.

“Brasília é uma das melhores cidades para receber a principal competição entre clubes da América do Sul. A capital brasileira une uma série de fatores importantes, como segurança, rede hoteleira, malha aérea e a grandeza do Mané Garrincha, para realizarmos a melhor final de Libertadores já organizada”, disse Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, ao canal oficial da entidade.

Existem argumentos para a escolha feita. O histórico da cidade no recebimento de grandes eventos pesou. Exemplos são os oito jogos acontecidos no Mané Garrincha durante a Copa América de 2021; a Copa das Confederações em 2013; a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos Rio-2016. Mais recentemente, foi palco da vitória da Seleção Brasileira sobre o Peru, por 4 x 0, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

O estádio 'cinquentão' também recebeu jogos do Brasileirão durante o ano de 2024. Além de desafios entre Juventude x Atlético-MG e Botafogo x Grêmio, a arena foi sede dos dois jogos com maior público no campeonato. Vasco x Palmeiras foi assistido por 62.186 pagantes. Flamengo x Criciúma contou com 60.127 pagantes.

A cidade, de acordo com a entidade brasileira, possui ampla malha aérea, e uma rede hoteleira de excelência. Cerca de 200 equipamentos de hospedagens tradicionais, 14 mil unidades habitacionais e 26 mil leitos estariam disponíveis. O Mané Garrincha possui capacidade para 70 mil torcedores.

