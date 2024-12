Candangão 2025: Brasiliense anuncia a contratação de Rafael Longuine

A missão pelo fortalecimento do elenco continua a todo vapor para o Brasiliense. Conforme anúncio oficial realizado pelo clube, nesta sexta-feira (13), o Jacaré contratou a sexta cara nova para o plantel. Trata-se do meia-atacante Rafael Longuine, de 34 anos. O atleta reforçará a equipe nas disputas do Candangão 2025 e da Copa Verde.

Rafael é revelado pelo Juventude. Depois de passar por XV de Jaú, passou por Comercial, LASK Linz (Áustria), Rio Branco-SP, São Bento-SP, Red Bull Brasil-SP e Osasco Audax, antes de chegar ao Santos. Na Vila Belmiro, o meia atuou em 45 partidas entre 2015 e 2017. Lá, viveu o grande momento da carreira, ao se sagrar campeão paulista, em 2016.

Em seguida, somou experiências por empréstimo em Coritiba, Guarani, Ponte Preta e CRB. Um último capítulo no Operário Ferroviário antecedeu mais dois anos no CRB, antes de finalmente chegar ao Londrina. Na equipe do Paraná, o atleta disputou a Série C em 2024.

Por lá, esteve em campo 36 vezes, onde registrou cinco gols e cinco assistências. Por três pontos de diferença ao Ferroviária, segundo colocado do Grupo B da segunda fase da terceirona, o Londrina acabou eliminado. Segundo o portal OGol, o meia soma 72 gols marcados e 21 assistências distribuídas em 377 partidas disputadas durante a carreira.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima