Leila assina termo de posse e inicia segundo mandato

A presidente Leila Pereira iniciou oficialmente o segundo mandato como presidente do Palmeiras. Afinal, ela assinou o termo de posse. A mandatária, vale lembrar, foi reeleita com 73,2% dos votos, em pleito realizado no último dia 24 de novembro. A nova gestão irá até 15 de dezembro de 2027.

Além da empresária, foram empossados os quatro vice-presidentes da Chapa Palmeiras Campeão: Maria Tereza Bellangero (1ª vice-presidente), Paulo Buosi (2º vice-presidente), Everaldo Coelho (3º vice-presidente) e Marcio Martin (4º vice-presidente). Cerca de 200 convidados compareceram ao ato simbólico, que foi transmitido ao vivo pela TV Palmeiras/FAM.

“Estou extremamente feliz e motivada com a oportunidade de dar prosseguimento a uma gestão que já fez muito pelo Palmeiras e se propõe a fazer ainda mais. Quando fui eleita presidente pela primeira vez, eu ainda era uma novata dentro do universo do futebol; contribuía somente como patrocinadora. Hoje, depois de três anos comandando um dos maiores clubes do mundo, eu me sinto ainda mais preparada para trabalhar pelo crescimento do Palmeiras, sempre com foco no profissionalismo e na transparência”, disse Leila.

Durante o primeiro mandato de Leila Pereira (de 15 de dezembro de 2021 a 14 de dezembro de 2024), o Palmeiras conquistou 35 títulos. Vale lembrar que a conta considera competições profissionais masculino e feminino e de base masculino organizadas pela Conmebol, CBF e FPF.

“Um dos méritos da nossa gestão é que nunca nos acomodamos. Por mais títulos que tenhamos conquistado, não nos damos por contentes e queremos sempre mais. Os torcedores do Palmeiras e os associados do Palmeiras podem ter certeza de que seguiremos trabalhando arduamente para que este segundo mandato seja ainda melhor e mais vitorioso do que o primeiro”, acrescentou Leila.

Temporada 2025

Em 2025, o time profissional masculino do Palmeiras disputará pelo menos 5 competições: Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Super Mundial. Caso conquiste a Libertadores no ano que vem, o Verdão disputará ainda o Intercontinental em dezembro que vem, totalizando seis competições.

