Abel Ferreira disposto a reduzir salário para trabalhar no Sporting

Abel Ferreira pode estar de partida da Academia de Futebol. Neste domingo (15), o jornal “Record”, de Portugal, noticiou o interesse do Sporting no treinador do Palmeiras. Em seguida, o diário “O Jogo” foi mais além e adiantou: o técnico aceita reduzir seu salário para trabalhar no clube leonino. Os lisboetas, por ora, contudo, negam.

O comandante ganha cerca de 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões) por ano no Palmeiras. Esta quantia, considerada alta, travaria a ida do treinador português ao Sporting.

Segundo a publicação, no momento, há um flerte. Abel e Sporting conversam enquanto o Leão busca um nome para substituir, à altura, o técnico Rúben Amorim, contratado pelo Manchester United. João Pereira, que assumiu o cargo, ainda não deu a mesma estabilidade ao time. Ele veio da equipe B.

Ex-jogador do Sporting (seu último clube na carreira de atleta), Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025. A presidente do clube, Leila Pereira, tem o objetivo de renovar este vínculo.

No Palmeiras desde 2020, Abel já conquistou dez títulos pelo Verdão. A saber: Libertadores (2020, 2021), Brasileirão (2022, 2023), Copa do Brasil (2020), Paulistão (2022, 2023, 2024), Recopa (2022) e Supercopa do Brasil (2023).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.