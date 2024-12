Brasília é dominado pelo Bauru e sofre a segunda derrota seguida

O Brasília desperdiçou a chance de se livrar do saldo negativo na tabela da Superliga Feminina. Nesta segunda-feira (16/12), a equipe do Distrito Federal foi batida por 3 sets a 0 (parciais de 25/17, 25/23 e 25/19) pelo Bauru, no interior paulista. O resultado deixa as representantes da capital com quatro vitórias e seis derrotas na elite das quadras do país.

Assim como nas partidas anteriores, o destaque do Brasília foi a oposta Ana Medina. Contra o Buru, ela anotou 15 dos 59 pontos. As principal arma ofensiva da equipe paulista foi a ponteira Kasiely, com 11 somados.

O duelo fora de casa resultou no segundo revés seguido do time brasiliense. Antes do desafio contra as paulistas, havia sido derrotado pelo Fluminense no Rio de Janeiro. Apesar do novo tropeço, o Brasília segue no grupo de times que almeja a classificação às quartas de final.

O regulamento da Superliga Feminina prevê que se classifiquem ao mata-mata os donos das oito melhores campanhas. Atualmente, a equipe do Distrito Federal ocupa a nona colocação. O Bauru está acima, na sexta.

O próximo compromisso do Brasília Vôlei na Superliga Feminina será contra outro time paulista. Em 21 de dezembro, despede-se do ano e do primeiro turno da competição contra o terceiro colocado Osasco, na Grande São Paulo.