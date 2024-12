Marta é a primeira a conquistar Prêmio Marta de gol mais bonito do ano

A primeira edição do Prêmio Marta elegeu a homenageada atacante Marta com o gol mais bonito da temporada de 2023/2024. A conquista veio enquanto a jogadora vestia a camisa da amarelinha, em um amistoso contra a Jamaica, em junho de 2024. O troféu foi criado como uma forma de homenagear a maior jogadora brasileira no futebol feminino.

A disputa pelo prêmio veio após um lance individual que terminou em golaço durante a partida do amistoso contra a Jamaica. Aquele havia sido o segundo gol de Marta na partida e o responsável para selar a goleada por 4 x 0 no jogo. Consequentemente, a pintura da alagoana, a levou mais uma vez a subir no palco dos melhores da FIFA.

A inclusão do Prêmio Marta foi anunciada na última edição do The Best 2023, para ser a versão feminina do Prêmio Puskas, de melhor gol do ano. Até 2023, homens e mulheres concorriam juntos à premiação. Porém, desde 2009, só houveram vencedores na categoria masculina. A atacante foi a primeira atleta a receber tal homenagem entre homens e mulheres.



A brasileira superou as outras 10 jogadoras que também disputavam a categoria. A votação ficou aberta no site da FIFA até o dia 10 de dezembro e o público foi responsável pela eleição. “Estou muito feliz em competir com tantas craques, foram gols fantásticos nessa temporada. Eu estou mais feliz ainda de receber um prêmio que leva o meu nome, e isso sem dúvida é uma honra muito grande. Quero agradecer a todos vocês”, comemora Marta.

"Quando recebi a homenagem da FIFA com a criação do prêmio com meu nome, eu imediatamente comecei a sonhar com essa conquista, mas jamais imaginava ganhar já de primeira. Por esse motivo e também por ter marcado com a camisa da Seleção e ainda no meu nordeste, sem dúvida é muito especial para mim", finaliza.

Atualmente com 38 anos, a atacante defende a camisa do Orlando Pride (EUA). Em novembro, conquistou pela primeira vez com o clube a Liga Americana. Com 11 gols na temporada, faz a segunda maior performance pelo clube desde 2017, seu primeiro ano no time.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima