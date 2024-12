Aitana Bonmatí é eleita melhor jogadora do mundo pela segunda vez

A cerimônia do prêmio The Best da temporada de 2023/2024, trouxe pela segunda vez consecutiva o troféu de melhor jogadora do mundo para a meia-campista Aitana Bonmatí. A atleta do Barcelona e da seleção espanhola também conquistou o prêmio no ano passado e, em outubro, venceu a categoria na Bola de Ouro 2024, prêmio oferecido pela revista “France Football".

Assim como no Fifa The Best, a jogadora conquistou a Bola de Ouro pelo segundo ano seguido. Empilhando conquistas em 2024, a meia-campista levou o Prêmio Laureus e se tornou a primeira jogadora de futebol a atingir o feito entre as mulheres. Pelo Barcelona, Aitana carimbou com um gol o tricampeonato do Barcelona na Champions League de 2024, enquanto na Seleção da Espanha, ficou em quarto lugar nas Olimpíadas.

A jogadora foi eleita em votação com quatro “juízes”; Capitães de seleções filiadas à Fifa, jornalistas selecionados, fãs registrados no site da Fifa e técnicos das seleções da Fifa. O período de avaliação para o prêmio foi entre 21 de agosto de 2023 e 10 de agosto de 2024, cada grupo representou 25% na votação final. Aitana disputava o prêmio com outras cinco atletas do Barcelona: Caroline Graham Hansen, Keira Walsh, Ona Batlle e Salma Paralluelo.

A atleta era a grande favorita para vencer o troféu. “Agradecida pelo prêmio, como sempre digo. É um trabalho de equipe. Conseguimos tudo com o Barça e também com a seleção. Agradecer também a toda gente que me ajuda a ser melhor todo dia, do clube, staff, companheiras. Sem elas, não seria a futebolista que sou. Vamos por mais títulos coletivos”, disse Bonmatí no agradecimento.

Essa foi a quarta vez que a Espanha e o Barcelona entram em destaque por ter a melhor jogadora do mundo. Nos anos de 2021 e 2022, a meia-atacante Alexia Putellas obteve o mérito nas cerimônias. Agora, o feito de conquistar dois anos seguidos ficou para a jogadora de 26 anos, Aitana Bonmatí.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima