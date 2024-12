Brasiliense Caio Bonfim é bicampeão do Tour Mundial de Marcha Atlética

Medahista de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, Caio Bonfim teve homologano nesta terça-feira o título de campeão do Circuito Mundial de Marcha Atlética, o Tour Mundial de Marcha Atlética 2024, premiação equivalente à Liga Diamante.

A confirmação partiu da World Athletics — a Federação Internacional de Atletismo. No último domingo, o brasiliense somou os últimos pontos na etapa de Dublin, na Irlanda, ao cruzar a linha de chegada em terceiro lugar no país europeu. O desempenho consolidou a conquista na temporada. A chinesa Yang Jiayu é a vencedora no feminino.

Caio Bonfim terminou a temporada com 4.072 pontos e esteve no pódio em todas as cinco corridas da World Tour. Caio Bonfim também termina o ano classificado para o Mundial de Atletismo em Tóquio, no Japão, deJapão, de 13 a 21 de setembro de 2025. O sistema de pontuação combina os três melhores desempenhos de cada atleta no Ranking Mundial da série. O homem e a mulher com a pontuação mais alta ganham US$ 25 mil cada um.





O desempenho de Caio em 2024 foi praticamente semelhante ao da conquista do ano passado, quando completou o ano com 4.075 pontos. Portanto, o título deste ano rende premiação em dinheiro de R$ 150 mil ao atleta. Vencedor do Troféu Rei Pelé no Prêmio Brasil Olímpico na semana passada, no Rio de Janeiro, o atleta de Sobradinho é o primeiro bicampeão do circuito de marcha atlética na história da competição.

Caio a temporada em Taicang, na China, registrando o recorde brasileiro dos 20 km (1h17min44) e a terceira colocação na disputa da etapa. Alcançou outro terceiro lugar um mês depois em Podebrady, República Checa (1h18min50), seguido de um vice-campeonato em Varsóvia, Polônia (1h19min17) e um terceiro lugar em La Coruña, Espanha (1h17m52). Em 1º de agosto, pendurou medalha de prata no pescoço nos 20km em Paris-2024.

A próxima temporada do Tour Mundial de Marcha Atlética começará em março com passagens pela Europa, Ásia, América do Norte e Oceania. A primeira da disputa no nível ouro está marcada para 1 e 2 de março, em Taicang.