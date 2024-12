Caio Bonfim é bronze em Dublin e atinge marca para o Mundial de Tóquio

Quatro dias depois de receber o Troféu Rei Pelé no Prêmio Brasil Olímpico de melhor atleta masculino do ano, o brasiliense Caio Bonfim pendurou mais uma medalha no pescoço em 2024. Depois da prata nos jogos Olímpicos de Paris-2024, ele ganhou o bronze na disputa de 35km da marcha atlética na última etapa da temporada, em St. Anne Park, Dublin, na Irlanda. O Distrito Federal também foi ao pódio no feminino com Gabi Muniz e Elianay Pereira.

O atleta de Sobradinho cruzou a linha de chagada com o tempo de 2h27min48s. Caio Bonfim só ficou atrás do italiano Massimo Stano (2h24min19s), medalhista de ouro nos Jogos do Tóquio-2020, e do mexicano Ricardo Ortiz, segundo colocado com 2h26min15s. Diogo Pereira Lima e João Victor Silva também participaram da prova na Europa.

O desempenho de Caio Bonfim o credencia para o a disputa do Mundial de Atletismo em 2025 na cidade de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro. Ele precisava pelo menos de 2h28min00s e conseguiu a marca de 2h27min48s.

"É bronze! Último desafio do ano com direito a índice do Mundial de Atletismo. Valeu pela torcida, pessoal", celebrou Caio Bonfim em publicação nas redes sociais.

Feminino

A etapa de Dublin consta na agenda do Circuito Mundial de Marcha Atlética. A competição é chancelada pela World Athletics. Antes da corrida na Irlanda, Caio Bonfim ocupava o primeiro lugar com 4.072 pontos contra 4.068 do equatoriano Brian Daniel Pintado.

No feminino, o Distrito Federal colocou mais duas atletas no topo. Gabriela Muniz concluiu a etapa irlandesa em segundo lugar. Completou o percurso em 3h01min27s. Elianay Pereira ficou em terceiro lugar e levou bronze com 3h12min59s. Ao contrário de Caio Bonfim, elas não atingiram o índice para o Mundial de Atletismo. O alvo era 2h48min00s. "Tem dia que a mealha vale muito", comentou Elianay Pereira nas redes sociais.