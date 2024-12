Copa Intercontinental: Real Madrid vence Pachuca por 3 x 0 e é campeão

Duzentos e setenta jogos cercado por glórias. Assim o atual melhor jogador do mundo eleito pela Fifa Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, o Vini Jr., encerrou a participação dele na vitória do Real Madrid por 3 x 0 sobre o Pachuca-MEX, pela final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira (18), em Doha, no Catar. O próprio Vini, Rodrygo e Mbappé foram os autores dos gols. O brasiliense Endrick, em contrapartida, não saiu do banco.

Apenas um dia depois de levar o troféu The Best como melhor atleta do planeta bola pelos feitos na temporada 2023/2024, Vini brilhou dentro de campo. Com um gol e uma assistência na conta, a 270º partida dele com a camisa Merengue dificilmente será esquecida.

Na primeira aparição como melhor do mundo, o atacante brasileiro levantou a taça de número 14 em apenas seis temporadas. Venceu uma competição do gênero pela terceira vez na carreira. Agora é, de fato, campeão de todas as competições disputadas por ele no clube.

Apesar de ter sido dividida em duas competições distintas, o formato em questão do Mundial corresponde à antiga versão disputada antes da entrada da Fifa na organização do torneio. Vale ressaltar que a Copa Intercontinental será anual, enquanto o Super Mundial acontecerá a cada quatro anos. O Real Madrid também disputará a 'versão jumbo' do campeonato, em julho que vem.

Dentro de campo, Vini não teve 90 minutos de brilhantismo, mas mostrou o vasto repertório quando precisou. Depois de assistir ao Real Madrid tomar sustos consecutivos com as investidas da equipe mexicana, entrou em ação com as costumeiras jogadas individuais. Primeiro, marca registrada dele, o cruzamento de trivela, com a parte de fora do pé, para tentar encontrar os companheiros dentro da área.

Em seguida, as infiltrações em velocidade pela defesa adversária para puxar os rápidos contra-ataques Merengues. A dobradinha com o astro francês Mbappé se tornou, então, na cereja do bolo. Depois de receber em velocidade, o brasileiro driblou o goleiro com uma sequência de pedaladas. Mesmo com o gol aberto, rolou para o ex-PSG estufar as redes. Humilde, Vini chegou à décima assistência dele na temporada. Tem, além disso, 13 gols, mesmo montante de Mbappé, até então apagado na partida.

Disposto a deixar o dele, Vinicius mostrava energia e disposição. Dezesseis minutos depois de participar da abertura do placar, viu o conterrâneo e companheiro de ataque Rodrygo marcar um golaço para ampliar o marcador. A vitória ainda teria, porém, um toque ainda mais estridente de "Ordem e Progresso".

Depois de rabiscar chances de gol com duas jogadas individuais ao estilo futsal, se aproveitou de pênalti sofrido por Lucas Vázquez para arrebatar a chance dele. Da marca da cal, estufou as redes e retornou à artilharia isolada do clube, com 14 gols.

"Estou muito contente, por outro título e outro gol em final de Mundial. Agora (depois da lesão), estou me sentindo bem, sem lesão. É muito difícil, mas estou me sentindo melhor fisicamente. Sei que preciso trabalhar mais e descansar mais para ajudar o time. Todos me ajudaram nesse processo. Sei que se estiver bem fisicamente, posso ajudar de diversas formas", disse Rodrygo, após a partida.

"O Vini é um grande jogador. É muito importante para nós. Ele está e é cada vez melhor, e estamos muito feliz por estarmos com ele aqui. Temos uma grande equipe e estamos muito felizes", acrescentou ele.

"Estou muito feliz, mais um título por esse clube. Começamos com certa dificuldade na partida, mas fomos controlando. Conseguimos adquirir um domínio, e terminamos bem. É preciso mostrar atitude, e fomos, pouco a pouco, ganhando confiança. Estamos muito felizes, pois não é fácil vir aqui no meio da temporada", disse Carlo Ancelotti. Com a conquista, o treinador italiano alcançou a 15ª taça pelo clube e se tornou no técnico mais vitorioso da história do Real Madrid.

O triunfo por 3 x 0 trouxe o nono título mundial do clube do Santiago Bernabéu. Este foi o sétimo em concordância com a Fifa, além de dois da antiga época do Intercontinental. Os números da equipe também impressionam. O maior campeão da competição tem 14 jogos do campeonato no currículo, com 12 vitórias.

Ficha técnica:

Real Madrid 3 x 0 Pachuca - final da Copa Intercontinental

Data e hora: Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, às 14h

Local: Lusail Stadium, Doha, Catar

Árbitro: Jesús Valenzuela

Assistente 1: Jorge Urrego

Assistente 2: Túlio Moreno

VAR: Juan Soto



Gols: Vini Jr, Rodrygo e Mbappé (Real Madrid)

Cartões amarelos: Pedraza e Salomon Rondón (Pachuca)

Público: 67.249 mil pessoas

Real Madrid

Courtois; Lucas Vázquez (Asencio), Rudiger, Tchouameni e Fran García; Valverde e Camavinga (Ceballos); Rodrygo (Modric), Bellingham (Arda Guller), Vini Jr. e Mbappé (Brahim Díaz). Técnico: Carlo Ancelotti

Pachuca

Moreno; Rodríguez (Carlos Sánchez), Cabral, Arroyo e González; Montiel e Pedraza; Deossa (Hernández), Bautista (Mena), Idrissi (Figueroa) e Rondón

Técnico: Guillermo Almada

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima