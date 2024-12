Globo, ESPN e Cazé TV fazem proposta pela Copa do Mundo feminina

Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina de 2027 - (crédito: Foto: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images)

Globo, ESPN e Cazé TV enviaram propostas para transmitir os jogos da Copa do Mundo feminina 2027, que acontecerá no Brasil. O trio agora aguarda a aprovação ou não da Fifa. As vencedoras devem ser anunciadas em janeiro, A informação é de Gabriel Vauqer, do ‘F5’.

De acordo com a publicação, a Globo deseja exibir os jogos tanto na TV aberta quanto no SporTV, seu canal por assinatura. Já a Cazé TV seguirá com programação exibida em suas plataformas digitais.

Já a ESPN, que não exibe um Mundial da Fifa, masculino ou feminino, desde 2014, busca complementar sua grande na modalidade, já que possui uma mesa-redonda semanal (‘Mina de Passe’) e transmissões de torneios feminino da Europa, como a liga da Inglaterra e da Itália.

Será a primeira vez que a Copa do Mundo feminina acontece na América do Sul, assim como a primeira no formato com 32 seleções, tradicional no masculino.

A expectativa é que a Seleção Brasileira chegue entre as favoritas ao título, não só por sediar o evento, mas pelo recente resultado obtido na Olimpíada de Paris. A competição ocorrerá entre 24 de junho e 25 de julho.

