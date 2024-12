Stanley inicia processo de recall de garrafas térmicas no Brasil

A alteração foi detectada em unidades comercializadas no Brasil - (crédito: Reprodução/Instagram/@stanley1913_brasil)

A Stanley iniciou um processo de recall de 401 mil unidades de garrafas térmicas vendidas entre 2016 e 2023. O processo foi comunicado à Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), na terça-feira (17/12).

Dessa maneira, a empresa será responsável pela troca dos produtos. A falha afeta todos os modelos de caneca Switchback e Trigger Action fabricadas durante o período. O processo será monitorado pela Senacon.

A alteração foi detectada em unidades comercializadas no Brasil, sendo 290.125 canecas Switchback Travel e 111.086 canecas Trigger Action. Os produtos têm tampas de polipropileno e foram distribuídos em todas as regiões do país.

Na última sexta-feira (13/12), a marca americana já havia anunciado que iria recolher mais de 2 milhões de garrafas avariadas dos mesmos modelos nos Estados Unidos. O recall foi convocado após relatos de usuários que se queimaram por conta dos defeitos nas roscas de polipropileno.

Segundo informações divulgadas pela Senacon, a Stanley informou que o defeito não causou nenhum incidente grave. No entanto, a empresa registrou 38 ocorrências globais, sendo três delas no Brasil.

A Stanley também esclareceu que está tomando as medidas necessárias para resolver o problema, cumprindo as exigências legais e garantindo a segurança do consumidor.