Torcida do Atlético perde paciência com o nome de António Oliveira

O Atlético segue em busca de um novo treinador. Atualmente, o Galo negocia com Luís Castro, mas outro nome que surgiu nas últimas horas é o de António Oliveira, ex-treinador do Corinthians e Cuiabá. No entanto, os torcedores não ficaram nada satisfeitos com essa nova possibilidade.

O nome de Oliveira apareceu no início da noite desta quinta-feira e foi rapidamente rejeitado pelos torcedores do Atlético. Em várias enquetes realizadas nas redes sociais, todas as respostas foram negativas em relação ao possível novo treinador.

Em diversas postagens, os torcedores citam o nome de Cuca. “Então, traz o Cuca. António Oliveira não é treinador à altura do Atlético”, postou um atleticano. “Quem é António Oliveira na fila do pão? O que o credencia a ser técnico do Galo?”, criticou outro.

Quase rebaixou o Corinthians em 2024 assim como o Galo quase caiu também!

Um torcedor ainda lembrou o passado recente de António Oliveira. “Quase rebaixou o Corinthians em 2024, assim como o Galo quase caiu também”, lamentou.

O influenciador Fael Lima, jornalista e comentarista de Atlético na TV Alterosa, aproveitou o momento para destacar que, apesar da grande receita do clube em 2024, com os avanços às finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o planejamento para 2025 tem sido insatisfatório.

R$ 238.668.950,00 somando premiações e renda LÍQUIDA na Arena MRV em 2024. As primeiras notícias que temos:

– Permanência do Fuchs por metas alcançadas.

– Permanência do Robert.

– Paulinho saindo

“R$238.668.950,00, somando as premiações e a renda líquida da Arena MRV em 2024. As primeiras notícias que temos: permanência do Fuchs por metas alcançadas, permanência do Robert, Paulinho saindo e conversa com António Oliveira”, escreveu.

Conversas em estágio inicial

O nome de António Oliveira, afinal, sugerido pelo CIGA (Centro de Inteligência do Galo) como uma opção, mas tudo ainda está no início. Luís Castro, por sua vez, continua sendo a principal aposta.

No comando técnico do Corinthians, seu último clube, António Oliveira dirigiu 29 partidas, com 13 vitórias, nove empates e sete derrotas, alcançando um aproveitamento de 55,1% dos pontos. Assim, antes de treinar o time paulista, o português também passou por Cuiabá e Coritiba.

