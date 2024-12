Rival de Bortoleto acerta com RB e grid da F-1 fica completo para 2025

Piloto nascido na França com ascendência argelina foi rival do brasileiro Gabriel Bortoleto durante a disputa pelo título na Fórmula 2, em 2024 - (crédito: Divulgação/Red Bull Racing)

O grid da temporada 2025 da Fórmula 1 está completo. O franco-argelino Isack Hadjar completou a lista de pilotos para o próximo campeonato ao ser anunciado como titular da equipe RB, nesta sexta-feira. Rival do brasileiro Gabriel Bortoleto na Fórmula 2, o piloto de 20 anos será parceiro do japonês Yuki Tsunoda.

Hadjar vai substituir o neozelandês Liam Lawson, anunciado como titular da Red Bull na quinta-feira. Lawson foi contratado pelo time principal do grupo austríaco conhecido pelas bebidas energéticas para ocupar o assento do mexicano Sergio Pérez, dispensado no dia anterior. O piloto da Nova Zelândia formará dupla com o tetracampeão mundial Max Verstappen.

A transferência de Lawson abriu caminho para a chegada de Hadjar, que corria por fora na disputa por uma vaga no grid da F-1. No fim das contas, ele só recebeu a oportunidade em razão da decisão, que seria considerada inesperada há alguns meses, de dispensar Pérez apesar de ter contrato com o mexicano até 2025.

A RB não revelou o tempo de contrato do seu novo piloto. Integrante da programa de jovens pilotos da Red Bull, Hadjar se destacou ao long de sua segunda temporada na F-2, neste ano, na qual foi vice-campeão, atrás apenas de Gabriel Bortoleto, contratado pela Kick Sauber (Audi), também para 2025.

Com o acerto, o piloto nascido na França, de ascendência argelina, se torna o 19º piloto do programa de jovens pilotos da Red Bull a receber uma chance na F-1. A academia do time austríaco foi criada em 2001. Ele segue, assim, os passos de campeões mundiais como o próprio Verstappen e o alemão Sebastian Vettel.

"Estou muito animado para assumir meu novo papel na RB. Isso é enorme para mim, minha família e todas as pessoas que acreditaram em mim desde o começo. A jornada do kart até os monopostos, e agora chegar à Fórmula 1 é o momento em que trabalhei durante toda a minha vida. É o sonho", celebrou o jovem piloto.

O chefe da RB, Laurent Mekies, também comemorou o acordo. "Estamos animados por ter Isack conosco no ano que vem, trazendo uma dinâmica nova e renovada para a equipe ao lado de Yuki em 2025. Sua jornada para a Fórmula 1 foi nada menos que extraordinária. Ele demonstrou um crescimento notável, com uma série de resultados impressionantes nas categorias júnior de monopostos", comentou.

Confira o grid completo para a temporada 2025:

McLaren: Lando Norris e Oscar Pistri

Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Mercedes: George Russel e Andrea Kimi Antonelli

Red Bull: Max Verstappen e Liam Lawson

Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly e Jack Doohan

Williams: Alexander Albon e Carlos Sainz Jr.

Haas: Oliver Bearman e Esteban Ocon

Kick Sauber: Gabriel Bortoleto e Nico Hülkenberg

RB: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda