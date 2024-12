NBB: Brasília perde para o São Paulo e cai em casa pela segunda vez seguida

Em desvantagem durante a maioria esmagadora da partida, Brasília teve em mãos a bola do jogo, com dez minutos no relógio, mas falhou em converter a oportunidade - (crédito: MATHEUS MARTINS MARANHAO ; BRASILIA BASQUETE)

O Brasília Basquete perdeu para o São Paulo por 85 x 83, na manhã deste sábado (21), no ginásio Nilson Nelson, e emendou sequência de duas derrotas seguidas em casa na temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil.

O Brasília vivia sequência de invencibilidade diante do próprio apoiador. Eram cinco vitórias em cinco jogos. No sexto, diante do Paulistano, na última jornada, perdeu a primeira. Agora, experiencia o segundo revés em um dia inspirado do time paulistano. Com 27 pontos, Bennet, do São Paulo, foi o cestinha do confronto.

Durante a primeira metade da partida, o time candango sofreu do que tanto faz bem durante o montante de temporada já vivido: arremessos de fora do perímetro. Somente no primeiro quarto, foram cinco chutes de três convertidos pelo tricolor. Todas vieram das mãos de jogadores diferentes.

O Brasília, líder no quesito no torneio, converteu duas. Desligado, perdeu fôlego durante a segunda parcial e viu o adversário criar gordura à frente. Com desvantagem sempre acima de seis pontos, ficou para trás. Empurrado pela torcida ao som de “Brasília! Brasília!” na companhia de um tambor, reagiu. Porém, não teve fôlego para tomar a frente.

"Foi uma partida complicada, onde pagamos o preço pelo primeiro tempo ruim. Temos feito isso e precisamos melhorar, de ficar correndo atrás do resultado. Tem sido assim, e sabemos que podemos ser melhores. Mas ainda assim, buscamos bem, e estivemos a detalhes de vencer", avaliou Von Haydin. "No final do jogo, tivemos a bola na mão para vencer, e erramos. Faz parte bola para a frente. Mas o fato de termos tido a bola nas mãos para decidir é bom, dá sinal de que estamos no caminho certo. Não vamos abaixar a cabeça, pois estamos muito bem no campeonato", complementou o ala. Com o insucesso, o time candango estaciona na quarta posição do campeonato. Antes quarto colocado, contou com derrota do Bauru para o vice-líder Flamengo. Assim, chega aos 27 pontos e 68,8% de aproveitamento.



Apesar disso, vale mencionar, já havia perdido a chance de garantir mando de quadra na Copa Super 8. O São Paulo, por outro lado, emplaca o segundo êxito seguido. Caso conte com uma derrota do Vasco para o Franca, também neste sábado, poderá subir para a sexta colocação.

Com o primeiro turno encerrado, o Brasília mantém mais do que vivas as chances por uma vaga nos playoffs, ao final da temporada regular. Ainda assim, terá mais dois desafios antes da virada do ano. Franca (27/12) e Bauru (29/12), serão os próximos adversários, ambos no Nilson Nelson. O primeiro compromisso em 2025 acontece contra o São José, no dia 11 de janeiro, fora de casa.

O jogo

No princípio, o Brasília mostrava ritmo para fazer frente a um adversário de porte físico expressivo. Os pivôs Faverani e Ansaloni, de 2,12m e 2,11m, respectivamente, davam trabalho ao time candango. Com encaixe defensivo em dificuldades, a equipe mandante não tinha vida fácil para conter os avanços do tricolor. No total, o São Paulo acumulou 68% de sucesso em todos os arremessos que tentou.

Calibrado para as bolas de três, o São Paulo, ao ver o adversário esboçar uma vantagem no placar, reagiu. Os chutes de fora do garrafão vindos de Bennet, Fischer, o ex-Brasília Paulo Lourenço, Coelho e Faverani ditavam guinada à frente.

Com o término da primeira parcial por 30 x 23, a diferença de intensidade entre as equipes passava a falar mais alto na alvorada do segundo quarto. A diferença podia ser vista até mesmo nos rebotes: foram 11 contra sete. Na parcial anterior, o Brasília havia ficado à frente, com seis contra cinco.

Derrotado por 27 x 25, o Brasília voltou do intervalo com indícios de que voltaria a dar trabalho. Liderados por Pedro Mendonça, chegou aos últimos dois minutos da parcial com desvantagem de um ponto, a menor desde o primeiro período. O ala registrou 14 pontos, cestinha do terceiro quarto. Von Haydin, com treze, vinha logo atrás.

O último quarto trouxe emoção. De longe o mais equilibrado na partida, entregou ao torcedor a melhor versão do Brasília na partida. Com direito a toco de Nesbitt e bolas de três consecutivas de Von Haydin e Lucas, o time candango, pela primeira vez na manhã de sábado, dava indícios de que poderia vencer. Com 77 x 75, chegou a virar o placar. Porém, viu o adversário crescer novamente e somar rebotes defensivos. Final de jogo, e vitória são paulina por 85 x 83.