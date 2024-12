A origem do Boxing Day, o segundo Natal na Inglaterra

Craque do Liverpool, Salah é o artilheiro do Inglês: 15 gols em 16 jogos - (crédito: Glyn Kirk/AFP)

Três das cinco principais ligas de futebol do planeta bola estão de recesso. É tempo de descanso na Alemanha, na Espanha e na França. Mas o trabalho segue na Itália e da Inglaterra. Na Terra do Rei Charles III, a causa é nobre e a rotina intensa com a chegada do tradicional Boxing Day, uma espécie de segundo Natal britânico.



O Boxing Day ocorre sempre em 26 de dezembro. É um feriado religioso comemorado desde 1871, conhecido como o Dia de São Sebastião em todo o Reino Unido. A data é conhecida pela troca de presentes e promoções em lojas devido à proximidade com o Natal. Daí vem o nome: dia das caxias ou de aberturas de presentes, em português. Também há uma ligação com o futebol.



Em 26 de dezembro de 1860, foi disputada na Inglaterra a primeira partida da história do futebol, quando o Sheffield Football Club venceu o Hallam por 2 x 0. Oito anos depois, jogar no dia seguinte ao Natal se tornou tradição após o surgimento da primeira liga do país.



O público abraçou o Boxing Day do futebol, especialmente por protagonizar partidas decisivas no fim do primeiro turno. Outros países tentaram aderir ao movimento, mas não tiveram o mesmo engajamento dos torcedores.



O que esperar



Costuma-se dizer que o líder do campeonato durante a passagem do natal e do ano novo dificilmente fica sem a taça. Nesta temporada, é o Liverpool ocupa a ponta da tabela. São quatro pontos de frente ao vice-líder Chelsea, além de um jogo a menos. Em crise, o atual tetracampeão Manchester City está em sétimo — tem três derrotas nos últimos cinco jogos.



Nesta quinta-feira (26/12), oito jogos serão disputados. Na abertura do feriado, Chelsea e Fulham fazem o Dérbi do oeste de Londres. Uma das sensações do campeonato, o Nottingham Forest enfrenta o Tottenham. Wolverhampton e Manchester United fazem um confronto de técnicos portugueses. O ex-Corinthians Vitor Pereira é o novo treinador dos Wolves, enquanto Rúben Amorim comanda Red Devils.



A rodada será complementada na sexta (27/12), com dois. Depois, haverá uma maratona de partidas. No dia 29, serão ser opções no menu da Premier League. O penúltimo dia do ano colocará três duelos em cartaz. O grande jogo desse período será no dia 5, em Anfield, com Liverpool x Manchester United, o clássico mais popular do país.

Programe-se



Quinta-feira (26/12)



9h30

Manchester City x Everton (ESPN)



12h

Bournemouth x Crystal Palace (Disney+)

Chelsea x Fulham (Disney+)

Newcastle x Aston Villa (ESPN4)

Nottingham Forest x Tottenham (ESPN)

Southampton x West Ham (Disney+)



14h30

Wolverhampton x Manchester United (Disney+)



17h

Liverpool x Leicester (Disney+)



Sexta-feira (27/12)

16h30

Brighton x Brentford (Disney+)



17h15

Arsenal x Ipswich (ESPN)



