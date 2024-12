Sobradinho acerta com o goleiro Sidão para o Candangão 2025

Mais um jogador conhecido no cenário nacional disputará o Campeonato Candango de 2025. Famoso no país pelas passagens por Vasco, Botafogo e São Paulo, o goleiro Sidão chegou a um acordo com o Sobradinho e vai assinar para defender o clube alvinegro na temporada de retorno à elite do Distrito Federal. A informação foi publicada, inicialmente, pelo jornalista Caio Maximiano, da Rádio Cidade FM, e confirmada pelo Correio, com fontes do Leão da Serra. A contratação engrossa uma lista de reforços recentes da equipe.

O acerto se trata de uma operação de mão-dupla. Depois de defender o Sobradinho no Candangão nos primeiros três meses da temporada de 2025, Sidão deve se transferir para o Tubarão, onde disputará a Segunda Divisão do Campeonato Catarinense, na sequência do ano. O último clube do arqueiro foi o Paraná. Pela equipe, o camisa um entrou em campo em 11 oportunidades e ajudou no acesso da equipe à elite do Campeonato Paranaense.

Sidão completou 42 anos na última terça-feira (24/12) e chega ao Sobradinho para agregar experiência no elenco à disposição do técnico Mário Henrique. O goleiro, inclusive, vai brigar pela posição de titular com companheiros com história construída de maneira vitoriosa no alvinegro: Artur, dono da posição na campanha do título da Segundinha deste ano, e Michael Henrique, camisa um na conquista do Candangão de 2018 do Leão da Serra.

No evento de confirmação do acordo de transmissão do Candangão pela Record Brasília, Felipe Sitônio, diretor de futebol do Sobradinho, prospectou a montagem de um time forte para o Leão da Serra. "Não sabermos onde vamos chegar, mas a gente quer ser muito competitivo. Esse é o nosso desejo. Tivemos pouco tempo, uma janela curta de contratação, mas achamos que fomos assertivos na montagem do elenco", ressaltou, ao Correio.

O Sobradinho voltou ao Campeonato Candango três anos após amargar um rebaixamento. Tricampeão local, o Leão da Serra estreia na primeira divisão contra o Gama, em 18 de janeiro, às 19h30, no Estádio Bezerrão. Como acabou de retornar ao hall de elite do futebol do Distrito Federal, o clube alvinegro terá apenas a disputa da competição regional na temporada 2025 e trabalha por bons resultados em busca de um calendário mais longo para 2026.

Outros nomes

Em processo acelerado de montagem de elenco para o Candangão, o Sobradinho investiu em outras três contratações recentes. Formado nas categorias de base do Vasco, o volante Linnick Souza, de 25 anos, reforçará a marcação no meio-campo. Outro jogador anunciado é o zagueiro Ednei, 34 anos, com passagens por CSA, CRB e Ponte Preta. Há mais um defensor acertado com o clube: Kadu Ribeiro, 27 anos, ex-Criciúma, fortalecerá o elenco do Leão da Serra.

Elenco do Sobradinho

Goleiros: Sidão, Artur e Michael Henrique

Zagueiros: Ednei, Kadu Ribeiro, Medeiros e Tawan Marcos

Laterais: Andrezinho, Léo Príncipe e China

Volantes: Linnick, Welton, Geovane e Pedro Talisca

Meio-campistas: Charles e Renan Oliveira

Atacantes: Pedrinho, Mirandinha, Pipico, Sandrinho, Ítalo Barbosa e Arthur Martins

Técnico: Mário Henrique