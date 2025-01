João Fonseca conquista Challenger de Camberra e se aproxima do Top 100

Em uma nova atuação brilhante, João Fonseca conquistou neste sábado o Challenger de Camberra, na Austrália. O brasileiro de 18 anos enfrentou Ethan Quinn, norte-americano de 20 anos, e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com a vitória, o tenista soma 125 pontos e deve subir da 145ª para a 113ª posição no ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) na próxima atualização da lista, melhor posição da carreira.

No primeiro set, ambos os jogadores mantiveram seus saques em um jogo equilibrado até o momento em que Fonseca quebrou o serviço do adversário. Com a vantagem no nono game, ele sacou e fechou o set, sem perder pontos, em 6 a 4.

Já no segundo set, Fonseca quebrou o saque de Quinn mais cedo, no terceiro game, e abriu uma vantagem de 3 a 1. Com firmeza, controlou o set e fechou novamente com 6 a 4, confirmando sua vitória.

Campeão, o brasileiro agora se prepara para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, que começa a ser disputado na segunda-feira.