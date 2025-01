Real Brasília segue invicto, mas fica em situação difícil na Copinha

O duelo foi muito brigado até os 40 minutos do segundo tempo, quando os dois times conseguiram balançar a rede no duelo válido pelo Grupo 13 - (crédito: Instagram/saocarlosfc.oficial)

O jogo começa depois dos 40 minutos do segundo tempo para o Real Brasília. Em mais uma recuperação nos minutos finais, o atual campeão do Candangão Sub-20 evitou a derrota nos minutos finais na segunda rodada do Grupo 13 do principais torneio de categorias de base do país.

Anfitrião, o São Carlos abriu o placar aos 42 minutos do segundo tempo com Kauan Silva. A resposta do Leão do Planalto foi dada nos acréscimos, aos 47, graças ao capitão Matheus Fernandes. Embora esteja invicto, o resultado deixa o time em situação delicada para a última rodada.

Com a vitória de ontem por 2 x 0 diante do Imperatriz-MA, o Cruzeiro divide a liderança com o São Carlos. Os dois times têm quatro pontos e duelarão na última rodada, quarta-feira, às 17h, depois do desfecho do confronto entre Real Brasília e Imperatriz, às 14h45. Basta o empate para Cruzeiro e São Carlos avançarem à segunda fase do torneio. No total, 128 times estão divididos em 32 grupos. Os dois melhores de cada passam para a etapa eliminatória do torneio nacional.

Com o resultado do Real Brasília, o Distrito Federal continua sem vencer na Copa São Paulo de Futebol J~unior. O Brasiliense tentará protagonizar o primeiro triunfo nesta segunda-feira, às 15h15, contra o CRB-AL, em Tupã. O jogo do Jacaré é o principal depois da preliminar entre Tupã e Água Santa.

Na terça-feira, o Canaã entrará em campo em busca da primeira vitória depois de empatar com o Nacional-SP por 1 x 1 no último sábado. A equipe candanga terá pela frente o tradicional Vasco, às 15h, no estádio Comendador Souza.