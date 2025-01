Botafogo anuncia casa de apostas como novo patrocinador; confira valores

Nesta segunda-feira (06), o Botafogo apresentou, em evento, seu novo patrocinador, que estampará o uniforme da equipe. Sai a Parimatch, que esteve presente por duas temporadas, e entra a casa de apostas Vbet. A negociação renderá cerca de R$ 55 milhões aos cofres alvinegros.

Aliás, esse será o maior patrocínio da história do Botafogo. O acordo foi anunciado com a presença de jogadores que iniciarão o Campeonato Estadual, como Patrick de Paula, Matheus Nascimento e Raul. Já o time principal entrará na competição durante seu decorrer.

O clube carioca também será o primeiro a introduzir a marca no mercado brasileiro. A Vbet, originária da Armênia, se junta a outros patrocinadores, como a Centrum, que paga R$ 7 milhões para manter sua marca na manga da camisa. Assim, o Botafogo ultrapassará R$ 60 milhões em receitas de patrocínio neste ano.

Botafogo segue sem técnico

Em 2025, o Botafogo disputará o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil, o Super Mundial de Clubes e defenderá os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Em fevereiro, também jogará a final da Recopa. No entanto, o time segue em busca de um técnico, já que Artur Jorge deixou o comando.

