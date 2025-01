Vasco anuncia contratação de Tchê Tchê, ex-Botafogo

O Vasco anunciou, enfim, seu primeiro reforço para a temporada 2025. Trata-se do volante Tchê Tchê, de 32 anos, e que deixou o Botafogo após o fim de seu contrato. O anúncio ocorreu nesta terça-feira (7) via redes sociais do clube.

O meio-campista é, dessa forma, o primeiro dos quatro contratados pelo Cruz-Maltino a ser anunciado. Além dele, o goleiro Daniel Fuzato e os zagueiros Lucas Freitas e Lucas Oliveira estão encaminhados para atuar em São Januário em 2025.

O volante teve uma grande passagem no Botafogo, onde se despediu com os títulos da Libertadores e do Brasileirão. Por lá, atuou em 150 partidas, anotando cinco gols e sete assistências. Em 2024, porém, perdeu espaço por conta da fortíssima concorrência no setor, já que o Glorioso contava com Marlon Freitas, Gregore, Danilo Barbosa e Allan no meio-campo. Assim, ele foi titular em apenas 31 das 55 partidas que realizou, transformando-se numa espécie de 12º jogador de Artur Jorge.

Antes, Tchê Tchê já tinha passagens de sucesso pelo Palmeiras, São Paulo e Atlético-MG. No Verdão, venceu o Brasileirão (2016 e 2018). Posteriormente, pelo São Paulo, ganhou o Campeonato Paulista (2021). Já pelo Galo, conquistou duas vezes o Mineiro (2021 e 2022), a Copa do Brasil (2021), o Brasileirão (2021) e a Supercopa do Brasil (2022). No Botafogo, conquistou novamente o Brasileirão e pela primeira vez a Libertadores.

Assim, o jogador é o segundo maior campeão dos pontos corridos do Brasileirão, com quatro conquistas. Somente Mayke (do Palmeiras), com cinco, possui mais.