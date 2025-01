Após assumir romance, Mauro Icardi é detonado por ensinar caça à filha

As polêmicas envolvendo a turbulenta separação de Mauro Icardi e Wanda Nara estão muito longe de um fim. Isso porque o jogador do Galatasaray, da Turquia, assumiu o romance com China Suarez em uma foto abraçada com sua primogênita – vista por muitos como ‘provocação’ à ex, mãe da menina. O atacante ainda sofreu críticas por divulgar outros registros de Francesca, de 9 anos, em meio à caça de animais.

O nome de Icardi estava em evidência desde uma publicação do jornalista Germán ‘Pampa’ Mónaco, pouco antes da repercussão pelo namoro com China. O atacante sofreu uma série de críticas após o comunicador compartilhar registros de Mauro segurando uma arma de caça, enquanto sua filha, Francesca, estava com uma lebre abatida nas mãos.

“Mauro se reconhece como caçador. Ele ainda levava a garota para caçar e, se pegasse alguma coisa (animal), ele a voltaria parte disso. A ponto de fazer a menina fazer coisas tremendas”, comentou o jornalista.

Em outro momento, o jogador surge na pia de uma cozinha com Francesca ao lado, sentada na bancada. No vídeo, ele dá orientações à filha para cortar o animal com uma faca e em seguida prepará-lo para refeição. “Aí está”, diz ele após a ordem.

Vídeos da caça

Suspeita-se que os vídeos vazados partiram de Wanda a fim de prejudicá-lo. A voz da ex-mulher do atacante surge em um dos registros compartilhados pelo jornalista, conclui-se, portanto, que os dois ainda estavam juntos no momento da gravação.

German ‘Pampa’ apagou a publicação pouco depois, mas os vídeos ganharam ainda mais repercussão na conta X do ‘El Exército’ da LAM. Alguns internautas justificaram a ação como cultural, citando o hábito da caça em alguns países, mas criticaram a presença da criança de nove anos.

Há, por outro lado, quem questione a ação vinculando ao namoro do jogador com China Suarez. Isso porque a moça se identifica como defensora dos direitos dos animais, indo completamente de encontro à prática do atacante.

Sigue la guerra entre Wanda e Icardi: la mediática habría dejado trascender fotos de Icardi cazando animales, y ahora el jugador del Galatasaray habría hecho lo propio. https://t.co/ynpbxw416t pic.twitter.com/jYyTN2oMpi — MDZ Online (@mdzol) January 9, 2025





Mauro Icardi assume romance

O atacante do Galatasaray publicou a primeira foto com China Suarez em seu perfil em meio às polêmicas do divórcio e com as suspeitas da caça. Pouco depois da repercussão, a mulher questionou o foco da mídia “às suas histórias” e divulgou contatos de organizações com resgate aos animais.

Até mesmo a forma com que, enfim, assumiu seu namoro com China causou polêmica. Icardi compartilhou uma foto da amada junto às filhas Francesca e Isabella e usou a legenda: “O amor vence o ódio”.

Atriz, modelo, cantora e estilista, China Suarez foi apontada como pivô da polêmica separação entre o jogador e Wanda. Informações da mídia local indicam que Nara descobriu mensagens entre o novo casal quando ainda estava casada.

Por vezes, Wanda disse que não queria que as filhas tivessem contato com China, visto parte das polêmicas que a envolvem. Nara também fez outras acusações contra Icardi, que acionou a Justiça algumas vezes contra a ex em meio ao processo de divórcio.