Herói de título, Rodrigo Nestor se despede do São Paulo: ???Nós escrevemos história???

Herói da Copa do Brasil em 2023, Nestor se despede do São Paulo - (crédito: Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

Nesta quarta-feira (08), o volante Rodrigo Nestor se despediu do São Paulo, clube no qual foi revelado e conquistou os títulos do Campeonato Paulista em 2021, da Copa do Brasil em 2023 e da Recopa diante do Palmeiras, no ano passado. Ele reencontrará o técnico Rogério Ceni no Bahia a partir da próxima temporada.

Aliás, na final da Copa do Brasil, o volante entrou para a história ao marcar o gol do título contra o Flamengo, no estádio do Morumbi. Após vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o segundo terminou empatado por 1 a 1. E foi Rodrigo Nestor, portanto, quem marcou o gol que garantiu a conquista inédita na ocasião.

“Chegou o dia de me despedir da minha casa. Com o peito cheio de amor, levo comigo o orgulho de ser Made in Cotia e a satisfação de ter cumprido a promessa que fiz a mim mesmo lá atrás: nós escrevemos história, São Paulo! Juntos, nós conseguimos! Agradeço por tudo, família Tricolor!”

“Desde o dia em que pisei em Cotia pela primeira vez, meu grande sonho era escrever história pelo São Paulo. Tinha como ser diferente? Eu acho que o jogador que tem o privilégio de vestir essa camisa, mesmo que por um dia, e não sente os seus olhos brilharem, está na profissão errada. Portanto, imagina eu, que tive a sorte de vesti-la por 11 anos”, concluiu o volante.

Números de Nestor pelo São Paulo

Todavia, Rodrigo Nestor, portanto, fez 158 jogos e marcou 26 gols pelo time profissional do São Paulo. Desse modo, para atuar no Bahia, a diretoria do Tricolor de Aço desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões). Caso uma meta (ainda não divulgada) seja batida, o clube investirá mais 4,7 milhões de euros (R$ 30 milhões) na compra do meio-campista.

