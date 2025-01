Brasília é derrotado pelo São José no primeiro compromisso de 2025

Brasília sofreu com apagões durante a partida no interior paulista - (crédito: Léo Lenzi/Agência NTZ)

O Brasília se despediu de 2024 com duas vitórias consecutivas, mas abriu o novo ano com derrota para o São José. Neste sábado (11/1), a companhia do Distrito Federal foi superada por 94 x 79, no interior paulista, pela terceira rodada do returno do Novo Basquete Brasil.



Apesar do otimismo gerado pelos desempenhos em 2024, o Brasília esteve quase sempre atrás no marcador. A equipe paulista "venceu" em dois quartos, cedeu o empate em um e viu o time da capital federal esboçar reação ao levar a penúltima parcial.



Embora tenha perdido a partida, o cestinha do jogo foi do Brasília. O pivô David Nesbitt anotou 19 pontos. De quebra, pegou sete rebotes. O destaque do São José foi armador Matheus Buiú, com 17 anotados em pouco mais de 32 minutos de jogo.



Mesmo com a derrota, o Brasília não abriu mão das características ao buscar bastante as bolas de três. O time acertou 15 de 37 e fechou a partida com 40,5% de aproveitamento. Um dos especialistas do time brasiliense no assunto, o ala-armador Gemadinha acertou duas de seis bolas longas. O ala-pivô Guilherme chutou uma e acertou. Na linha do lance livre, o time converteu quatro de oito.



O representante do Distrito Federal na elite do basquete nacional retorna à quadra na segunda-feira, às 20h, quando visita o Mogi, novamente em terras paulistas.