Brasília é batido pelo Praia Clube no primeiro jogo de 2025 em casa

Brasília teve casa cheia no Ginásio do Sesi Taguatinga para o confronto diante do Praia Clube - (crédito: Rogério Guerreiro/Brasília Vôlei)

O Brasília foi derrotado no primeiro jogo em casa no pela Superliga Feminina. Neste sábado (11/1), no Ginásio do Sesi Taguatinga, o representante do Distrito Federal foi batido por 3 sets a 0 (parciais de 19/25, 22/25 e 18/25) pelo Praia Clube, pela segunda rodada do returno.

A principal pontuadora da partida foi a ponteira russa do Minas, Sofya Kuznetsova, com 13. A principal arma ofensiva do Brasília foi Naiara, com 12 bolas no chão.

O duelo contra o Praia Clube era um dos mais desafiadores para a companhia brasiliense. A equipe de Uberlândia esteve nas últimas seis finais de Superliga Feminina e venceram duas: 2017/2018 e 2022/2023. O elenco mineiro ostenta medalhistas olímpicas: a levantadora Marcis (prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024), a líbero Natinha (Paris-2024), as centrais Adenízia (ouro em Londres-2012) e Carol Gattaz (Tóquio-2020).

O próximo compromisso da equipe da capital federal na elite do voleibol nacional encerra uma bateria de duelos contra três dos quatro times mais bem colocados. Antes de cair diante do Praia, perdeu para o Flamengo e enfrentará o atual campeã Minas em 22 de janeiro, em Belo Horizonte.

O resultado no Ginásio do Sesi Taguatinga mantém a equipe comandada por Spencer Lee fora da zona de classificação para o mata-mata. O regulamento beneficia os oito melhores times. Neste momento, o Brasília é o nono colocado (4 vitórias e 9 derrotas).