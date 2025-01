Capital dá novo passo para modernizar a gestão no futebol

Na temporada em que completa 20 anos de fundação, o Capital Clube de Futebol fechou um acordo para contar com a tecnologia da Imply ElevenTickets. As soluções visam gerar mais conveniência, dinamismo e agilidade aos torcedores e sócios, além de permitir uma gestão mais eficaz ao clube. Em 2025, o time disputa o Campeonato Candango, a Copa Verde, a Série D do Brasileirão e a Copa do Brasil.



Um dos motivos principais motivos para a entrada do Capital do negócio é a demanda por experiências digitais. "A necessidade do clube surgiu da busca por uma gestão mais eficiente e moderna dos ingressos e do sistema de sócio torcedor. Com a necessidade de otimização na venda de ingressos, era essencial implementar uma plataforma a fim de atender essas demandas de forma integrada", explica.



Por meio da Imply ElevenTickets, o Capital passa a contar com uma plataforma integrada para otimizar canais de vendas de ingressos, controle de acessos ao estádio, bem como gestão de sócios, mensalidades e programa de vantagens. O novo portal da parceria está disponível em: https://capitalsaf. eleventickets.com/



“A escolha da Imply se deu pela sólida reputação no mercado e pela experiência comprovada em soluções para gestão de ingressos e sócio-torcedor. A tecnologia da Imply se destaca pela inovação, pela segurança e pela capacidade de escalar conforme nossas necessidades. Um diferencial importante é a integração com múltiplos canais de venda e o suporte a diferentes formatos de ingressos, incluindo ingressos digitais e físicos”, destaca Marcel Freire.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



"É com grande satisfação que anunciamos esta parceria com o Capital Clube de Futebol. Nosso compromisso é fornecer tecnologias que não apenas modernizem a gestão do clube, mas também elevem a experiência dos torcedores e sócios a um novo patamar. Estamos confiantes de que esta parceria contribuirá significativamente para o sucesso do clube, fortalecendo ainda mais o vínculo entre o Capital e sua apaixonada torcida", comenta Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply ElevenTickets



Os relatórios e dashboards em tempo real proporcionam aos gestores ferramentas que potencializam a eficiência na tomada de decisões, elevam a performance das operações e aprimoram a experiência de torcedores e sócios.



"A plataforma oferece recursos avançados de análise de dados, permitindo que o clube tome decisões com bases sólidas. Esperamos alcançar não apenas um aumento significativo na adesão ao programa de sócio torcedor, uma melhora na experiência de compra de ingressos e um incremento nas receitas provenientes das vendas. Além disso, almejamos um relacionamento mais próximo e engajado com nossos torcedores, resultando em uma comunidade mais unida e ativa", complementa Freire.