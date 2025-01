Santa Cruz anuncia venda da SAF por R$ 1 bilhão em busca de retorno à elite

Membro da primeira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol por 24 temporadas, o Santa Cruz deu um passo importante na escalada em nome do retorno à elite nacional após o rebaixamento em 2016. Na última segunda-feira (13), o time pernambucano anunciou a venda da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) pelo montante de R$ 1 bilhão.

Segundo comunicado feito pelo próprio tricolor pernambucano, foram negociados 90% das ações totais do clube. Os compradores são os empresários mineiros Vinícius Diniz e Márcio Cadar. Ambos viajaram ao Recife para acertar os últimos detalhes e fechar a operação junto ao presidente do Santa Cruz Bruno Rodrigues, acompanhado pela gestão dele. O valor mencionado será investido em até 15 anos.

Veja a reação dos torcedores nas ruas, após o anúncio:

Avenida Beberibe, em Recife, tomada por torcedores do Santa Cruz que foram às ruas para comemorar a venda da SAF.



Vale mencionar, ademais, a existência de obrigações a serem cumpridas por ambos os lados. Caso o clube ou os investidores optem por uma rescisão do vínculo, haverá a necessidade do pagamento de uma multa. Os compradores deverão investir o valor citado na tarefa de quitar as dívidas do Santa Cruz e ainda tratar de reformas no estádio do Arruda e no centro de treinamento da equipe. A principal meta esportiva, segundo os empresários, é recolocar o Santa Cruz na elite nacional até 2028.

Desde 2016, o time vive um declínio dentro dos gramados. Foi justamente há nove anos em que o clube disputou a primeira divisão nacional pela última vez. No ano seguinte, viveu mais uma queda. Foram duas em sequência. Em 2017, caiu da B para a C. Depois de cinco anos seguidos na terceirona, foi rebaixado à quarta divisão, em 2022. De lá, não subiu mais. Em 2023, viveu desempenho abaixo do esperado na Série D. O retrospecto culminou na ausência do torneio em 2024.

Em um comunicado por meio de um vídeo publicado pela própria instituição, Bruno Rodrigues rotulou o movimento como "a solução para o clube". "Hoje assinamos a proposta vinculante da SAF, o principal objetivo da nossa gestão, que nós entendemos ser a solução para o clube. A gente que vem lutando há tanto tempo para alcançar esse objetivo, hoje é um dia histórico", disse. "É importante frisar que o valor se investido no período de 15 anos é de mais de R$ 1 bilhão, o que vai erguer o clube e trazer de volta o Santa Cruz ao patamar que ele nunca devia ter saído. Estou muito feliz em dar essa notícia à nossa imensa torcida", complementou.



Veja o comunicado do clube:

O Santa Cruz Futebol Clube anuncia a assinatura da oferta vinculante para a venda de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) da instituição para a Cobra Coral Participações S/A, que é gerida pelos empresários Marcio Cadar, sócio da REAG Investimentos, uma das maiores gestoras independentes do Brasil com mais de R$ 280 bilhões sob gestão, Vinicius Diniz, ex-gestor da Futbraz, empresa com vasta experiência em gestão profissional no futebol brasileiro, bem como por outros empresários atuantes no mercado financeiro. O valor envolvido na operação é de R$1 bilhão.

O clube aguarda a finalização da due diligence e dos trâmites burocráticos, como ajustes no plano de Recuperação Judicial e aprovação pela assembleia geral dos credores, para que atransição seja concluída e a gestão da SAF seja concretizada. O investimento prevê a modernização do Estádio José do Rego Maciel (Arruda), do Centro de Treinamento e da estrutura das categorias de base do clube, além de pavimentar o caminho para que o clube retome, de forma gradual, às principais divisões do Campeonato Brasileiro.

Entendemos que a saída do modelo associativo é a melhor solução para que o Santa Cruz consiga reescrever a sua história, de maneira saudável, responsável e pautada no profissionalismo. Temos uma torcida apaixonada, com mais de 4 milhões de torcedores em todo o país. Através da SAF, o Santa Cruz poderá reorganizar os débitos vigentes, o que permitirá a captação de novas receitas, montante que será investido em melhorias estruturais e no fortalecimento do clube. Para a torcida tricolor, queremos que esta data seja marcada pela retomada da esperança por um futuro melhor, em que a instituição voltará a ocupar o seu lugar de destaque no cenário esportivo nordestino e brasileiro.

Entenda os principais objetivos com o investimento:

Reforma e modernização do Estádio do Arruda

Ampliação e melhorias no Centro de Treinamento Ninho das Cobras

Investimentos em categorias de base

Pagamento de dívidas acumuladas pelo clube

Contratação de reforços para o elenco profissional

Profissionalização da gestão administrativa

