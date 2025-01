Pernão esmaga o Botafogo, que perde mais uma no Carioca

O Botafogo pode ser campeão brasileiro e da América. Porém, a base não acompanha o investimento da SAF. Com a garotada bem abaixo de um nível aceitável, o Alvinegro, com um time C, perdeu para o Sampaio Corrêa de Marreta e Pernão por 2 a 1, neste sábado (18), em Saquarema, pela terceira rodada do esvaziado Campeonato Carioca. Detalhe: o Glorioso terminou a partida com dois jogadores a mais. O oponente ainda ficou sem goleiro.

Apesar de ter somente três pontos em nove, o Botafogo segue bem cotado para o que interessa: o tricampeonato da Taça Rio. O Mais Tradicional está em quinto lugar, posição que assegura vaga no torneio. Já o Sampaio é o quarto, com quatro pontos.

Pernão x Botafogo

O Botafogo até começou melhor. Yarlen saiu na cara do gol e chutou em cima do goleiro Zé Carlos. O mesmo atacante, em seguida, chegaria a marcar, mas teve o gol anulado, por falta em adversário. E aí entra o ditado. Quem não faz leva. Max levou Lobato à loucura, o deixou no chão e centrou para o possante Pernão abrir o placar. Com um meio de campo acéfalo, o Glorioso não conseguiu reagir à altura do esperado, em Saquarema.

Marreta no Alvinegro

O goleiro Zé Carlos até fez uma defesa ou outra para dar mais emoção ao espetáculo. Mas o Botafogo tinha muita dificuldade de criar algo. Suava sangue para chegar ao ataque. Já o Sampaio administrou muito bem a vantagem e esperou novo erro do Glorioso para matar o jogo. Em bola na área, Guilherme pegou um elevador até o terceiro andar para aumentar a vantagem dos anfitriões. No fim, o time da casa teve dois expulsos (Ryan e Zé Carlos) foram expulsos. O zagueiro Marreta foi para o gol e rechaçou um cruzamento. E o Alvinegro passou novo vexame graças a uma categoria de base fraquíssima.

SAMPAIO CORRÊA 2×1 BOTAFOGO

3ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, Saquarema (RJ)

Data e horário: sábado, 18/01/2025, às 16h30 (de Brasília)

Gols: Pernão, 31’/1ºT (1-0), Guilherme, 28’/2ºT (2-0); Serafim, 42’/2ºT (2-1)

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan (Lindes, 19’/2ºT), Serafim e Lobato (Lucyo, 30’/2ºT), Kauê Rodrigues (Kauê Leonardo, Intervalo), De Paula e Vitinho; Yarlen, Kayke (Valim, 27’/2ºT) e Matheus Nascimento (Adamo, 19/2ºT). Técnico: Carlos Leiria

SAMPAIO CORRÊA: Zé Carlos; Carvalho (Gama, 24’/2ºT), Marreta, Thuram e Guilherme; Dantas, Souza (Agu, 10’/2ºT) e Pernão; Max, Elias (Ryan, 18’/2ºT) e Octavio (Kanu, 18’/2ºT). Técnico: Alfredo Sampaio

Árbitro: Lucas Neves Borja de Almeida

Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Júlio César Souza Gaudência VAR: Grazianni Maciel Rocha

Cartão Amarelo: Thuram, Marreta, Octavio, Elias (SAM); Lobato, Serafim, De Paula (BOT)

Cartão Vermelho: Ryan, 41’/2ºT (SAM); Zé Carlos, 54’/2ºT

