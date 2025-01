Mundo do futebol homenageia Léo Batista

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vários clubes brasileiros lamentaram o falecimento do jornalista e apresentador de TV Léo Batista, ocorrido neste domingo (19). Aos 92 anos, ele não resistiu a um câncer no pâncreas. Internado desde o dia 6 de janeiro em um hospital na zona oeste do Rio de Janeiro, Léo Batista enfrentava um quadro de dor abdominal e desidratação. Sua última aparição na televisão foi, afinal, no programa Globo Esporte, na edição de 26 de dezembro.

Leia também: Léo Batista noticiou em primeira mão as mortes de Getúlio Vargas e Ayrton Senna

“Um dos maiores comunicadores do Brasil, Léo Batista marcou gerações com seu jeito especial de comandar quadros esportivos. Foi um dos jornalistas que narraram o primeiro jogo de Garrincha e, sendo botafoguense, estava muito feliz com os títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores conquistados pelo clube no ano passado. Neste momento de grande dor, a CBF manifesta solidariedade aos familiares, amigos e à legião de fãs de Léo Batista”, destacou o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues.

Como forma de homenagem, a CBF, portanto, determinou que todas as federações realizem um minuto de silêncio antes dos jogos dos campeonatos estaduais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Sete décadas de jornalismo

Léo Batista, amplamente reconhecido como um dos maiores nomes do jornalismo esportivo e da televisão brasileira, construiu uma carreira marcada por sua voz inconfundível e seu estilo vibrante. Natural de Cordeirópolis (SP), ele integrou a TV Globo desde 1970, tornando-se o funcionário mais antigo da emissora. Antes disso, iniciou sua trajetória profissional no rádio, onde se destacou por sua habilidade em comunicar e cativar o público.

Ao longo de mais de 70 anos de carreira, ele inegavelmente se consolidou como um verdadeiro ícone da comunicação no Brasil. Esteve presente na cobertura de 13 edições de Jogos Olímpicos e 13 Copas do Mundo, além de ter sido pioneiro em programas como Jornal Hoje, Globo Esporte e Esporte Espetacular. Ademais, foi o criador das memoráveis “Zebrinhas” nos Gols do Fantástico, um marco na história da televisão esportiva.

Transmissões históricas

Entre outros momentos de destaque, Léo Batista foi o primeiro jornalista a informar o suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 1954, pela Rádio Globo. Décadas mais tarde, na TV Globo, também anunciou a morte de Ayrton Senna após o trágico acidente em Ímola, na Itália.

Em 2024, ademais, sua relevância foi celebrada na série documental “Léo Batista, a Voz Marcante”, lançada em junho. Ele também recebeu, por fim, homenagem do Botafogo, clube de coração, que batizou uma das cabines de imprensa do Estádio Nilton Santos com seu nome.

Confira algumas das homenagens a Léo Batista.

Uma voz atemporal! ?????????? Léo Batista anunciou o Tempo de Botafogo e viu o nosso Glorioso protagonizar um ano histórico antes de sua despedida. Do primeiro jogo do #MaiorDeTodosOsTempos até a #GlóriaEterna, meu escolhido viveu e transmitiu o BOTAFOGO de forma única. ???????? #BFR pic.twitter.com/pIu23Dmkaq — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2025





O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, um ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Com uma dedicação ímpar ao esporte, Léo marcou gerações com sua voz, carisma e paixão pelo futebol, contribuindo imensamente para a história do esporte… pic.twitter.com/1fRovRWfgQ — Flamengo (@Flamengo) January 19, 2025





É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Léo Batista, conhecido por sua voz marcante, nos deixou neste domingo. O Grêmio se solidariza e deseja força aos familiares, amigos e fãs. ???????? ???? Estevam Avellar pic.twitter.com/gJTt4YYpj5 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 19, 2025





Neste domingo (19) recebemos com tristeza a notícia do falecimento do jornalista Léo Batista, aos 92 anos. A voz marcante da televisão brasileira, que esteve presente na vida de várias gerações de apaixonados pelo esporte nacional, vai deixar saudades. Que todos os bons… pic.twitter.com/muvs11fVTe — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 19, 2025





A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com tristeza a notícia sobre a morte do jornalista Léo Batista, um dos mais icônicos personagens da história da TV brasileira. Ao longo de mais de 70 anos de carreira, o paulista de Cordeirópolis se notabilizou pela voz marcante, pela… pic.twitter.com/1HjrOTXZGF — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 19, 2025





O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Léo Batista, um dos principais jornalistas esportivos da história deste país, aos 92 anos, neste domingo (19). Nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, João Baptista Bellinaso Neto tinha mais de 70 anos de… pic.twitter.com/v34mQBQ7Jy — Corinthians (@Corinthians) January 19, 2025





O Cruzeiro Esporte Clube lamenta o falecimento de Léo Batista, a voz marcante e referência no jornalismo brasileiro. O clube presta condolências e estende seus sentimentos aos familiares, amigos e fãs. Descanse em paz! ???? pic.twitter.com/kRhKvKXCRl — Cruzeiro ???? (@Cruzeiro) January 19, 2025





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.