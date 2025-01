Botafogo acerta contratação de Artur, do Zenit

É do Fogão! Artur é aguardado pelo Botafogo nesta semana. - (crédito: Foto: Divulgação/X/Zenit)

Negócio fechado! O atacante Artur é o novo reforço do Botafogo! O jogador de 26 anos chega ao clube alvinegro vindo do Zenit, da Rússia. Na transação, o Glorioso teve que desembolsar 10 milhões de euros, cerca de R$ 62 milhões, por 80% dos direitos econômicos do atleta.

O clube concluiu a negociação neste domingo (19), junto com Zenit e a empresa Talent Sports. O empresário Paulo Pitambeira se reuniu com representantes do clube russo, em Doha, para fechar os negócios. O Botafogo aguarda Artur ainda nesta semana.

Antes do Botafogo, o Zenit já havia recusado uma proposta do Atlético Mineiro pelo jogador. Artur está na Rússia desde 2023, sendo contratado por 15 milhões de euros, cerca de R$ 80 milhões na época. Pelo clube, atuou em 35 partidas, com sete gols e cinco assistências.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Artur se destacou no empréstimo ao Bahia, em 2019, onde disputou 55 partidas e marcou dez gols. Depois, foi contratado pelo Bragantino e atuou por três temporadas, atuando 170 jogos e anotando 38 gols. Por fim, retornou ao Palmeiras, onde participou de 43 partidas e marcou dez gols.

