Amanda Kimberlly registra B.O por discurso de ódio contra caçula de Neymar

Amanda Kimberlly tomou medidas cabíveis diante dos recorrentes ataques à sua filha, Helena, nas redes sociais. A modelo disse ter registrado boletim de ocorrência contra mensagens de ódio direcionadas à caçula de Neymar, de apenas seis meses, por parte de internautas em seu perfil no Instagram.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os ataques ocorrem através de mensagens privadas à Kimberlly, mas também publicamente. Uma seguidora inclusive sugeriu em uma das postagens que a modelo buscasse as autoridades para tratar do caso envolvendo a bebê.

“Já fiz o boletim de ocorrência. Quero ver essa pessoa responder isso como crime”, respondeu Amanda ao comentário da seguidora. Neymar, por sua vez, não se manifestou publicamente sobre o caso.

Discurso de ódio

Constitui “crime de ódio” a ofensa a vida, integridade corporal ou a saúde de outrem motivada por preconceito ou descriminação. O delito encontra-se previsto no n.º 2 do artigo 240.º do Código Penal e é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos.

As denúncias de crimes envolvendo discurso de ódio tiveram um aumento de 874% entre 2021 e 2022, por exemplo. Já nos últimos cinco anos, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania identificou 76.100 casos de incitação a crimes contra a vida na internet. Eles lideram as violações de direitos humanos.

Neymar compartilha foto da filha

As aparições públicas de Helena ocorrem de forma mais limitada às de Mavie no perfil do jogador. No último domingo (19), porém, o astro compartilhou um registro da caçula experimentando morango e arrancou suspiros de seus seguidores – que notaram semelhanças entre eles.

Helena mora com a mãe no Brasil, enquanto o atacante do Al-Hilal ainda vive na Arábia e, por isso, os contatos físicos são limitados. Apesar disso, o astro ainda se descreve como babão e disse que ter se tornado pai de menina o mudou por completo.

“Uma não mora comigo, mas falo com ela quase sempre. A outra está comigo o tempo inteiro. [Depois de virar pai de menina] Você fica mais mole, né? Não manda mais em nada também, mas achei uma das coisas mais maravilhosas que se tem”, disse.