Velório de Léo Batista será aberto ao público na sede do Botafogo

O corpo de Léo Batista será velado nesta segunda-feira (20/1), em cerimônia aberta ao público na sede do Botafogo em General Severiano, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O velório está marcado para começar às 14h. O jornalista morreu aos 92 anos no domingo (19/1). Ele estava internado desde 6 de janeiro em um hospital no Rio de Janeiro, onde foi diagnosticado com um câncer de pâncreas.

O Botafogo, time do coração de Léo, lamentou a morte do jornalista e afirmou que a voz marcante dele atravessou gerações. "Torcedor declarado e sócio desde 1992, Léo sempre exaltou o nome do Clube e ganhou um espaço a mais nos corações alvinegros. Em nossa casa, o Nilton Santos, viu a cabine de TV ser batizada com o seu nome e foi ovacionado por milhares de botafoguenses", citou o clube.

Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou… pic.twitter.com/p4HkeVnLCx — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2025

Léo Batista nasceu em Cordeirópolis (SP), em 22 de julho de 1932. O início dele na TV Globo foi na Copa do Mundo do México em 1970. O jornalista também foi apresentador do Jornal Hoje e do Globo Esporte.

Léo Batista mudou-se para o Rio de Janeiro em 1952, para tentar uma vaga na Rádio Clube do Brasil, mas acabou sendo contratado pela Rádio Globo. No primeiro trabalho na rádio, ainda como Belinaso Neto (nome de batismo), foi locutor e redator de notícias do programa O Globo no Ar.

O jornalista trocou o rádio pela televisão em 1955, quando foi contratado da TV Rio. Convidado por Luiz Mendes, Léo organizou e participou de todas as etapas de produção do Jornal Pirelli. Na TV Rio, além de apresentar diariamente o telejornal, ele participava de outros programas, transmitia futebol e comandava o TV Rio Ringue.

Léo Batista integrou a equipe responsável por quase todos os programas esportivos da Globo. Apresentou, inclusive, o primeiro programa esportivo diário da emissora, o Copa Brasil.