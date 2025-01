Um ano na vida de Carlinhos: relelmbre a trajetória do atacante no Flamengo

A noite deste domingo será de reencontro para o atacante Carlinhos. Flamengo e Nova Iguaçu vão até a capital maranhense para se enfrentarem pela terceira rodada do Campeonato Carioca, às 21h. O jogador foi destaque na equipe da Baixada Fluminense e terminou o campeonato como vice-artilheiro do estadual de 2024, com oito gols, ficando atrás apenas do Pedro, goleador da competição, com 11 bolas na rede. Atualmente, o futuro de Carlinhos no rubro-negro é incerto: o clube não pretende permanecer com o atleta para a temporada.



Em 8 de abril de 2024, o Flamengo anunciou a contratação do atacante Carlinhos. Como destaque do Nova Iguaçu, o jogador entrou no radar do time da Gávea, que enxergou a aquisição como oportunidade de mercado. Na ocasião, a ida dele para o rubro-negro estava em meio à indefinição do futuro do atacante Gabriel Barbosa, que respondia à punição de dois anos pela tentativa de fraude em exame antidoping.

A estreia com a camisa rubro-negra ocorreu na primeira rodada do Brasileirão, em abril de 2024. Após algumas mexidas do técnico Tite para o segundo tempo, Carlinhos entrou na vaga de Léo Pereira, aos 31 minutos, com a camisa 22 do Flamengo. A partida terminou com vitória de 2 x 1 sobre o Atlético-GO e a atuação do jogador agradou ao treinador, mas foi mais para frente que o atacante viria a marcar o primeiro gol pelo clube carioca.

Contudo, o início de trajetória no Flamengo não foi fácil para Carlinhos. Em 7 de junho de 2024, com dois meses atuando pelo rubro-negro, o jogador divulgou nas redes sociais a perda da mãe, Luzenilda. Em março daquele ano, em entrevista ao jornal O Globo, revelou que ela havia enfrentado um tumor no crânio há três anos. Luzenilda chegou a passar por cirurgia e perdeu a visão por conta do ocorrido. Carlinhos deu uma pausa na carreira.

A promessa feita à mãe de que jamais desistiria do sonho de ser jogador de futebol em um grande clube foi o que lhe deu forças para continuar. Ele se agarrava ao sonho realizado de vestir a camisa do Flamengo, acompanhado pelo olhar orgulhoso de Luzenilda. Duas semanas após o falecimento da mãe, Carlinhos fez a segunda partida como titular pelo Flamengo. O jogo foi a goleada por 4 x 2 sobre o Atlético-MG pelo Brasileirão — primeira vez que o atacante balançou as redes pelo clube da Gávea.

Os números pelo Flamengo não são os melhores. Desde que chegou ao rubro-negro, o atacante atuou em 18 partidas e fez três gols. A saída de Tite e a ascensão de Filipe Luís para comandar o elenco profissional fizeram com que Carlinhos perdesse espaço no time. O novo técnico optou por dar espaço novamente para Gabigol. Em outubro, uma lesão de primeiro grau o afastou dos gramados e a previsão era de que só voltaria em novembro.

Desde a recuperação, Carlinhos não havia jogado mais pelo Flamengo. O retorno aos gramados ocorreu na temporada 2025 pelo Campeonato Carioca. Enquanto o time principal faz a pré-temporada nos Estados Unidos, o elenco alternativo ficou no Brasil para a disputa do torneio estadual. No domingo passado, o rubro-negro estreava contra o Boavista, Carlinhos entrou como titular e fez o único gol rubro-negro na partida. O placar foi 2 x 1 para o clube de Saquarema.

Com a performance naquele jogo, Carlinhos não garantiu que ficará no Flamengo. O atacante vem recebendo sondagens de outros clubes da Série A e não descarta uma saída nesta janela de transferência. Com a chegada de Juninho, um centroavante com as características que o técnico Filipe Luís gosta, o rubro-negro não dificultará a saída se uma proposta oficial, de fato, chegar.

