Luiz Araújo, sobre lesão no Flamengo: ‘No caminho para voltar 100%’

Após ficar afastado por cerca de dois meses por grave lesão no ano passado, Luiz Araújo, enfim, retornou ao Flamengo. O atacante já havia voltado à equipe de Filipe Luís no final de 2024, durante as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas fez sua estreia oficial em 2025 no amistoso contra o São Paulo, no último domingo (19), pela FC Series.

“Foi uma lesão muito grave, ainda estou nesse caminho para voltar 100%. Claro que é muito bom voltar a jogar, voltar a vestir a camisa do Flamengo em 2025. Meu objetivo é ser campeão e ajudar o Flamengo sempre que estiver em campo. A lesão faz parte da carreira. Claro que deixa a gente muito triste, mas isso só me anima ainda mais, me dá mais força para voltar ainda mais forte e dar 100% sempre que estiver com a camisa do Flamengo”, disse Luiz Araújo.

Luiz Araújo, afinal, sofreu a lesão na cartilagem do joelho direito no dia 15 de setembro, na partida contra o Vasco. O atacante, então, realizou uma cirurgia de reparo no local, e precisou ficar fora dos gramados para se recuperar.

Elogios a Filipe Luís

Na sequência, Luiz Araújo também aproveitou para elogiar o trabalho de Filipe Luís, que está fazendo sua primeira pré-temporada como técnico do Flamengo.

“Além de ser um grande treinador, Filipe é um grande amigo. Pude trabalhar com ele como jogador e técnico. A gente sempre conversa, nem parece que ele começou agora. Ele sempre procura tirar o melhor de cada jogador. Venho aprendendo muito a ficar mais próximo do gol, a extrair do melhor que eu tenho, que é a finalização no um contra um. Acho que ainda vou evoluir muito e fazer muitos gols com essa camisa”, finalizou Luiz Araújo.

