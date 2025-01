Caso das criptomoedas: Scarpa chama Willian Bigode de ‘pilantra’ após vitória de Mayke na Justiça

Gustavo Scarpa, hoje no Atlético - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Na noite desta segunda-feira (20), horas depois de a Justiça condenar o atacante Willian Bigode a pagar valores investidos pelo lateral Mayke na ‘Xland’, Gustavo Scarpa, hoje no Atlético, postou uma mensagem nas redes sociais em que confronta o caráter do ex-companheiro de Palmeiras, atualmente no Santos.

O processo movido por Mayke tem a ver com o caso das criptomoedas que envolve os três jogadores. Tanto Scarpa quanto o lateral alegam prejuízo superior a R$ 10 milhões por conta de investimentos em uma empresa indicada por Willian Bigode que deveriam ter sido resgatados em 2022.

“Uma coisa que me deixa decepcionado demais é ver pilantra usando o nome de Deus para justificar suas pilantragens. Todos nós, homens, temos pelo menos uma oportunidade na vida de demonstrar o tamanho da nossa hombridade e caráter. Uns aproveitam, outros se escondem na religião e mostram o tamanho da hipocrisia e falsidade em que vivem. Seja homem e assuma suas responsabilidades. Seja homem e assuma seus B.O.s. Ótimo 2025 pra nós”, postou Scarpa, detonando o comportamnento de Willian, após a decisão favorável ao defensor.

Essa não foi a primeira vez que Gustavo Scarpa faz um comentário público sobre o caso que arrecatou a ele um prejuízo de R$ 6.300.000,00 em criptomoedas. Em outras ocasiões, ele afirmou que ‘Willian iria pagar’ tudo o que devia. Embora tenha conseguido penhorar 10% do salário de Bigode, ainda não se deu uma conclusão do processo.

