Fluminense pode precisar de 75% de aproveitamento para avançar à semifinal do Carioca

O Fluminense iniciou o Campeonato Carioca de forma complicada. A equipe alternativa sob o comando de Marcão não venceu e somou apenas dois pontos nas três primeira rodadas da Taça Guanabara. Pensando em classificação para a semifinal, a situação não é das mais fáceis para o Tricolor das Laranjeiras.

Desde a criação do atual formato em 2021, a pontuação mínima de corte para avançar ao mata-mata do Carioca foi de 20 pontos. Logo, este cenário exigiria que o Fluminense somasse 18 dos últimos 24 pontos ainda em aberto. Ou seja, seis vitórias em oito jogos, sendo três deles contra os principais rivais, ou um aproveitamento de 75%.

A situação pode piorar se repetir o corte de 2024, onde o último classificado para a semifinal do Carioca precisou de 21 pontos, o que exigiria do Tricolor seis vitórias e um empate em oito jogos, para somar 19 pontos.

A partir da próxima rodada, o Fluminense terá Mano Menezes no comando da equipe. O Tricolor encara a Portuguesa-RJ, no Estádio Luso-Brasileiro, na quinta-feira (23), e deve contar com ao menos alguns jogadores principais do elenco.

Vale ressaltar que as situações de Flamengo, Vasco e Botafogo são semelhantes ao do Fluminense. Cruzmaltino e Alvinegro somam três pontos, enquanto o Rubro-Negro tem apenas um ponto e é o vice-lanterna do torneio.

