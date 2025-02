Superliga: Brasília abre vantagem, mas sofre virada contra o Minas

O jejum de cinco jogos sem vitória do Brasília na Superliga Feminina de vôlei esteve perto de ser encerrado em grande estilo e com autoridade sobre as atuais campeãs nacionais. Nesta quarta-feira (22/1), na Arena UniBh, em Belo Horizonte, a equipe do Distrito Federal abriu 2 sets a 0 no placar, mas levou a virada do Minas no tie-break, com parciais de 22/25, 18/25, 30/28, 25/20 e 15/10.

A principal pontuadora da partida foi a oposta mineira Kisi. A canhota anotou 26 pontos. O destaque ofensivo do Brasília foi a ponteira Ana Medina, 20 bolas no chão. Bicampeã olímpica com a Seleção, em Pequim-2008 e Londres-2012, e bronze nos Jogos de Paris-2024, a central Thaisa foi eleita a melhor do jogo, com 14 intervenções bem-sucedidas.

O Brasília volta à quadra na próxima terça-feira (28/1), às 19h30, para enfrentar o Mackenzie, no Ginásio do Sesi, em Taguatinga Norte. No mesmo dia, às 21h30, o Minas visita o Unilife Maringá no Paraná.

A equipe do Distrito Federal entrou em quadra desfalcado da titular Mariana Sioto. Segundo o técnico Spencer Lee, a levantadora lidou com uma infecção em um corte supercílio, sofrido no jogo contra o Sesc Flamengo, e perdeu quase uma semana de treinos. Jordane Tolentino foi a substituta.

O início do Brasília Vôlei foi abaixo do que o técnico Spencer Lee esperava. A equipe do Minas abriu três pontos de vantagem, dois após aces da ponteira Peña. As brasilienses buscavam encurtar a vantagem mineira no placar, aproveitando-se dos erros adversários. A partida ficou equilibrada, o Brasília se encontrou no jogo, mas cinco erros de saque forçaram o técnico Spencer Lee a pedir um tempo. De virada, as candangas mantiveram a superioridade dentro de quadra e terminaram o primeiro set com a vitória.

A parcial seguinte ficou acirrado. O Brasília Vôlei conseguiu novamente uma virada, abriu três pontos de vantagem (15 x 12) e forçou o técnico Nicola Negro a pedir tempo. A parada, porém, não surtiu efeito. As brasilienses mantiveram um jogo seguro e encaminharam a vitória no segundo set. Destaque do set foi para a levantadora Jordane, com ótimas distribuições de jogo.

O Minas voltou com uma postura superior para o terceiro set. Diferentemente dos tempos anteriores, houve uma melhora na equipe mineira. Porém, nas estatísticas, as brasilienses comandavam, com 32 pontos no ataque contra 26 das mineiras. As donas da casa ficaram à frente (20x19), o jogo estava parelho e continuava aberto. A reta final pegou fogo, Thaisa foi o nome da emoção e liderou o Minas ao 30 x 28.

A vontade de ganhar estava presente nos dois lados da rede no quarto set. As mineiras voltaram com a equipe mais organizada para a quadra, enquanto o Brasília começou a errar mais na partida, mas ainda se mantiveram na briga. O Brasília incomodou o Minas, mas as donas da casa tiveram superioridade no set. Com folga de cinco pontos na parcial, o Minas levou o jogo para o tie-break. Fim de tempo: 25x20

O início do tie-break continuou com o Minas à frente. Após uma parada a pedido do técnico Spencer, o Brasília se aproximou mais do placar. O ponto da vitória veio de um ace para abrir cinco pontos de vantagem para as mineiras. A atuação no último set fez jus a vitória na partida e, de virada, as atuaias campeãs venceram o Brasília: 15 x 10.

Retorno de brasiliense

Natural de Brasília, a central Júlia Kudiess volta a jogar após nove meses fora. A jogadora do Minas estava em recuperação de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, em maio de 2024, e perdeu os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Júlia treinava com o grupo há dois meses, mas ainda não havia retornado às quadras.

“Eu não esperava entrar. Recebi a liberação para voltar a treinar com o grupo faz poucos dias, imaginei que estaria ali para dar uma força. O Nic (treinador) sentiu que era a hora de me colocar para sacar, e deu certo. Não sei como deu certo, mas foi muito bom sentir a energia, a torcida acolhe muito bem e eu me senti muito bem. Não sei como eu saquei e não lembro. Mas foi muito gostoso viver isso”, relatou a brasiliense, ao SporTV2.

A brasiliense Julia Kudiess está de volta às quadras após nove meses em recuperação de lesão (foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini