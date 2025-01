"Brasília tem vocação para grandes eventos", diz Celina sobre Brasil x Colômbia

A última vez que a Seleção Brasileira jogou em Brasília foi em outubro do ano passado, quando derrotou o Peru por 4 a 0 - (crédito: )

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, como sede do confronto entre Brasil e Colômbia, marcado para 20 de março. A partida será válida pela 13ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Conforme revelou o Correio, Brasília teve vantagem na escolha por oferecer o estádio 15 dias antes do jogo, atendendo a uma exigência da CBF para garantir o cuidado com o gramado e os detalhes visuais do palco. À reportagem, a governadora em exercício, Celina Leão (PP), celebrou a confirmação do jogo na capital federal.

“É importante que Brasília cumpra sua vocação natural de sediar grandes eventos. Este confronto será mais um dos jogos de grande porte realizados aqui no DF. A CBF sabe que temos uma segurança pública de qualidade, uma rede hoteleira forte com várias opções de hospedagem e um dos melhores aeroportos do país”, afirmou a governadora.

A última vez que a Seleção Brasileira jogou em Brasília foi em outubro do ano passado, quando derrotou o Peru, por 4 x 0, com dois gols de Raphinha e outros de Andreas Pereira e Luiz Henrique. Mais de 60 mil torcedores estiveram presentes no Mané Garrincha, embora não tenha sido possível ver Vinicius Júnior em campo, devido a uma suspensão.

O jogo contra a Colômbia será o primeiro da Seleção Brasileira em 2025. Após o duelo em Brasília, o time do técnico Dorival Júnior viajará para Buenos Aires, onde enfrentará a Argentina. A convocação dos jogadores para a partida na capital federal deve acontecer em fevereiro.

Atualmente, o Brasil ocupa a quinta posição nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 18 pontos de 36 possíveis. A liderança é da Argentina, com 25 pontos, seguida por Uruguai, Equador e Colômbia, que têm 19 pontos cada. O Brasil encerrou 2024 com dois empates por 1 a 1, contra Uruguai e Venezuela.