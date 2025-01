Com domínio rubro-negro, Flamengo vence o Volta Redonda em Brasília

A capital federal recebeu na tarde deste sábado (25/1) o confronto entre Volta Redonda e Flamengo, pela quinta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida marcou a estreia do elenco titular na competição. Dominante no gramado do Mané Garrincha, o rubro-negro venceu por 2 x 0. Os gols de Michael e Plata fizeram a alegria da nação flamenguista que, diferentemente de outras partidas, não proporcionou lotação máxima para o jogo. Ao todo, foram 23.872 presentes.

No Campeonato Carioca, o Flamengo jogou os quatro primeiros compromissos com um time alternativo, enquanto o elenco titular fazia a pré-temporada nos Estados Unidos. Todas as partidas iniciais da competição estadual foram mandados no Nordeste. A vitória colocou o rubro-negro na terceira colocação, com sete pontos e possui duas vitórias até aqui. Isso ao menos neste sábado (25/1), pois o domingo (26/1) reserva os outros duelos da rodada.

O Mané Garrincha pode ser considerado a segunda casa do Flamengo. Desde a reforma para a Copa do Mundo de 2014, o Flamengo mandou 40 jogos no DF. Em toda a história, essa foi a 73° partida que o clube carioca fez na capital. O retrospecto também é positivo: foram 40 vitórias, 24 empates e apenas nove derrotas. Além disso, o clube da Gávea balançou as redes do estádio de Brasília 126 vezes.

O jogo

As equipes se estudaram no início do jogo. O Flamengo começou impondo sua característica principal, a posse de bola e tinha mais liberdade para jogar no campo ofensivo. O lado direito do time rubro-negro incomodou a defesa do Volta Redonda que, por sua vez, não encontrava espaços para contra-atacar. Aos 24 minutos do primeiro tempo, o Flamengo chegava a quatro finalizações no jogo e o Voltaço continuava sem conseguir construir jogadas no campo ofensivo.

O primeiro tempo ficou marcado pelas chances perdidas pelo rubro-negro, que já poderia ter aberto o placar com Michael e BH. Após uma falta sofrida perto da grande área, De La Cruz foi para a cobrança e mandou direto para a trave. A torcida rubro-negra soltou o grito de gol com o camisa 30 Michael. Na jogada, Michael recebeu a bola do BH e de tabela com o Plata que, até tentou a finalização, mas o goleiro Jean defendeu. Na sobra, Michael toca para o fundo da rede e faz o primeiro do Flamengo no jogo.

A volta para o segundo tempo marcou o primeiro jogo de Arrascaeta na temporada. O meia uruguaio entrou em campo usando pela primeira vez a camisa 10 do Flamengo. O Flamengo manteve a mesma pegada do primeiro tempo e o segundo gol do time da Gávea veio logo após uma cobrança de escanteio do rubro-negro. Volta Redonda tenta sair trabalhando com a bola, mas Plata rouba e do meio da rua dispara um chute chapado e amplia o placar no Mané Garrincha.

Em meio às alterações do técnico Filipe Luís, Juninho fez a estreia com o manto rubro-negro. O atacante mostrou muita intensidade e presença de área. O jogo segue na mesma toada, Flamengo dominando as ações do jogo. Por sua vez, a equipe do Volta Redonda teve sua primeira chance no jogo por meio de uma cobrança de falta. O zagueiro Fabrício explodiu a bola na barreira e na sobra o lateral esquerdo Sanchez, do Volta Redonda, chutou por cima do travessão do goleiro Rossi. O jogo esfriou, o Flamengo seguiu na pressão e acumulando mais oportunidades perdidas de gol, o rubro negro carioca administrou o resultado importante para subir na classificação do campeonato.

Ficha técnica

Volta Redonda 0

Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício, Sanchez, Bruno Barra, Pierre (Henrique Silva); Robinho (Caio Vitor), Marquinhos (PK), MV e Bruno Santos.

Técnico: Rogério Corrêa

Flamengo 2

Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas), Erick, De La Cruz (De Arrascaeta); Gerson, Michael (Allan), Plata e Bruno Henrique (Juninho).

Técnico: Filipe Luís

Gols: Michael e Plata

Cartões amarelos: Bruno Santos (Volta Redonda); Léo Ortiz, Varela (Flamengo)

Cartões vermelhos: Não houve

Público: 23.872 presentes

Local: Estádio Mané Garrincha, Brasília (DF)

Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)

Assistente 1: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ)

Assistente 2: Diego Luiz Couto Barcelos (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz